Khí đốt Nga chảy qua đường ống Yamal-Europe gần Nesvizh. (Nguồn: Getty Images)

Trái với những tuyên bố về nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, hoạt động nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của EU trong năm 2026 vẫn tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, phần lớn lượng khí đốt xuất khẩu từ dự án Yamal - dự án LNG chủ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Cực vẫn được vận chuyển đến các cảng châu Âu.

Theo số liệu do tổ chức Urgewald công bố, trong tổng số 5 tấn LNG được vận chuyển từ Yamal từ tháng 1 đến tháng 10/2026, có tới 4 tấn được chuyển đến EU.

Dựa trên dữ liệu vận tải của Kpler và giá khí đốt chuẩn châu Âu từng tháng, Urgewald ước tính, giá trị lượng LNG Yamal mà EU nhập khẩu trong giai đoạn này lên tới 8,7 tỷ Euro. Con số này đã vượt mức 7,2 tỷ Euro của cả năm 2025.

Riêng tháng 10/2026, lượng LNG nhập khẩu từ Yamal đã bổ sung khoảng 839 triệu Euro vào tổng giá trị trên. Đáng chú ý, 7 trong số 10 chuyến hàng cập cảng EU trong tháng này được chuyển đến Pháp. Nếu duy trì tốc độ nhập khẩu tương tự trong hai tháng tiếp theo, tổng giá trị LNG Yamal mà EU mua trong cả năm có thể vượt 10 tỷ Euro.

Lệnh cấm mới và những thách thức phía trước

Từ ngày 1/1/2027, lệnh cấm nhập khẩu LNG của EU sẽ được mở rộng, bao gồm cả những hợp đồng dài hạn vẫn cho phép khí đốt Nga cập cảng châu Âu. Tuy nhiên, quá trình thực thi chính sách này đang đứng trước một số thách thức.

Slovakia đã đưa vấn đề ra tòa nhằm đảo ngược lệnh cấm rộng hơn đối với khí đốt Nga. Trong khi đó, các chính phủ EU cũng đã nhất trí cắt giảm một số chuyến hàng cung cấp cho người mua bên ngoài khối theo những hợp đồng được ký kết trước chiến tranh.

Theo Urgewald, trước khi Bộ trưởng các quốc gia thành viên EU cân nhắc đề nghị miễn trừ để tiếp tục duy trì nguồn cung khí đốt Nga, cần nhìn nhận vai trò đặc biệt của hệ thống vận tải biển đối với hiệu quả kinh tế của dự án Yamal.

Trong suốt cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine, các tàu chở LNG có thể liên tục thực hiện hành trình giữa cảng Sabetta ở Bắc Cực của Nga và các cảng châu Âu. Sau khi nhận hàng tại Sabetta, tàu di chuyển vòng qua Na Uy, dỡ LNG tại Bỉ hoặc Pháp rồi nhanh chóng quay trở lại để tiếp tục nhận chuyến hàng mới.

Hành trình ngắn về phía Tây này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Yamal. Tuy nhiên, từ tháng 1/2027, tuyến vận tải đến các cảng EU sẽ không còn được duy trì trong mùa Đông khiến hành trình về phía Đông, hướng đến thị trường châu Á, trở nên khó khăn hơn.

Mối liên hệ giữa dự án Yamal và thị trường châu Âu đã hình thành từ những ngày đầu triển khai.

Chuyến hàng LNG đầu tiên được vận chuyển tới Anh và cập cảng Isle of Grain, cửa sông Thames, ngày 28/12/2017. Anh đã ngừng nhập khẩu LNG Nga từ năm 2023, song các chuyến tàu chở khí đốt từ Yamal vẫn tiếp tục cập cảng tại những quốc gia khác ở châu Âu.

Tàu chở LNG. (Nguồn: Tradewinds)

Lợi thế vận tải biển của Yamal

Một ví dụ điển hình về hoạt động vận tải LNG từ Yamal là tàu Boris Davydov. Ngày 16/8/2026, con tàu này nhận 73.410 tấn LNG tại Sabetta. Sáu ngày sau, hàng hóa được dỡ tại Dunkirk, Pháp. Sau đó, tàu có thể tiếp tục hành trình từ Dunkirk hoặc Zeebrugge của Bỉ, vòng qua Na Uy để quay lại Sabetta nhận chuyến hàng mới.

Tính đến cuối tháng 10/2026, các cảng của Bỉ đã tiếp nhận 42 chuyến hàng LNG từ Yamal, nhiều nhất trong số các cảng thuộc EU, dù từng có ba tháng không ghi nhận chuyến hàng nào.

Tuy nhiên, khi mùa Đông đến, các tàu chở LNG thông thường không còn khả năng tiếp cận cảng Sabetta. Để duy trì hoạt động quanh năm, Yamal phụ thuộc vào đội tàu gồm 14 tàu chở LNG chuyên dụng lớp băng Arc7.

Đây cũng là lý do việc kiểm soát hoạt động của những con tàu chuyên dụng này có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả thực thi lệnh cấm. Mỗi ngày một tàu Arc7 phải ở trên biển lâu hơn đồng nghĩa với việc thời gian quay trở lại Sabetta để nhận chuyến hàng tiếp theo bị kéo dài.

Một vấn đề khác được đặt ra là liệu Trung Quốc có thể thay thế châu Âu trở thành khách hàng chủ lực của Yamal hay không?

Theo phân tích của Urgewald, khả năng này không dễ thực hiện trong ngắn hạn, đặc biệt khi Tuyến đường biển phía Bắc bị đóng băng vào mùa Đông.

Khoảng cách từ Sabetta đến các cảng của Pháp chỉ mất vài ngày di chuyển. Trong khi đó, hành trình vận chuyển LNG đến Trung Quốc qua vùng biển Bắc Cực của Nga có thể kéo dài đáng kể.

Thực tế, số lượng chuyến hàng Yamal đi về phía Đông dọc bờ biển Bắc Cực của Nga trong mùa Đông rất hạn chế. Kể từ năm 2018, chỉ có 11 chuyến hàng được vận chuyển theo tuyến này bằng tàu Arc7 trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 5.

Một phương án khác để đưa LNG đến châu Á là sử dụng tàu Arc7 di chuyển về phía Tây, gặp tàu chở LNG thông thường gần Murmansk, sau đó chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác. Tuy nhiên, phương án này cũng kéo theo những yêu cầu về thời gian và tổ chức vận tải.

Những hạn chế về logistics có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thương lượng giá của nhà sản xuất khí đốt Nga Novatek. Khi không còn khả năng vận chuyển hàng hóa đến các cảng Pháp chỉ sau vài ngày, doanh nghiệp này có thể phải đối mặt với yêu cầu giảm giá từ người mua.

Mắt xích quan trọng trong lệnh cấm

Không chỉ tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu LNG, châu Âu còn góp phần duy trì năng lực vận tải của đội tàu phục vụ dự án Yamal.

Vài ngày sau khi dỡ hàng tại Dunkirk, tàu Boris Davydov, do công ty vận tải biển Hy Lạp Dynagas vận hành, đã xuất hiện ngoài khơi Đan Mạch để chờ vào xưởng đóng tàu Fayard.

Kể từ lần gần nhất ghé xưởng năm 2023, con tàu này đã vận chuyển 50 chuyến hàng LNG Yamal, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,9 tỷ Euro. Việc được bảo dưỡng, sửa chữa tại một xưởng đóng tàu ở Đan Mạch trong vài tuần có thể giúp tàu tiếp tục phục vụ hoạt động vận chuyển LNG Yamal trong nhiều mùa đông tiếp theo.

EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu Christophe de Margerie từ tháng 12/2024. Từ ngày 1/1/2027, các tàu cùng loại sẽ mất tuyến vận chuyển LNG từ Sabetta đến các khách hàng EU. Các xưởng đóng tàu trong EU cũng phải ngừng cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ cho những tàu chở LNG hoạt động tại Nga.

Những biện pháp này cho thấy, việc thực thi lệnh cấm không chỉ dừng lại ở kiểm soát hoạt động nhập khẩu tại các cảng, mà còn mở rộng sang các dịch vụ vận tải và bảo dưỡng, những mắt xích có vai trò duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng LNG Nga.

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga cũng mang ý nghĩa chính trị và an ninh sâu sắc đối với châu Âu. Ngày 10/11, Nga tiếp tục tấn công lưới điện Ukraine, khiến nhiều khu dân cư tại sáu khu vực mất điện.

Trong khi đó, EU vẫn đang hỗ trợ Ukraine khôi phục các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Sự đối lập này đang đặt ra sức ép đối với các chính phủ châu Âu trong việc duy trì cam kết giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

(theo The Moscow Times)