Áp lực càng gia tăng khi châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ rút khí đốt khỏi các kho dự trữ dưới lòng đất (UGS). (Nguồn: CNBC)

Tình hình tại Trung Đông càng làm trầm trọng thêm bài toán nguồn cung của châu Âu. Trong bối cảnh các kho dự trữ khí đốt tại châu Âu ở mức thấp và lượng khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu suy giảm, giá khí đốt đang tăng lên.

Theo TASS, những tác động ban đầu đã lan tới các doanh nghiệp. Một số cơ sở buộc phải tạm dừng sản xuất hoặc đóng cửa nhà máy sớm hơn dự kiến.

Áp lực càng gia tăng khi châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ rút khí đốt khỏi các kho dự trữ dưới lòng đất (UGS).

Theo tính toán của TASS dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), kể từ khi mùa sưởi ấm bắt đầu ngày 28/10, khu vực này đã rút hơn 9 tỉ m³ khí đốt. Lượng khí tiêu thụ tương đương hơn 15% tổng lượng được bơm vào kho trong mùa hè.

Tính đến ngày 24/11, các kho dự trữ khí đốt của châu Âu chỉ còn khoảng 67,84%, thấp hơn 17,91 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm. Tổng lượng khí lưu trữ tại EU đạt khoảng 74,3 tỉ m³, thấp hơn 11,9 tỉ m³ so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Đáng chú ý, lượng khí đốt rút khỏi kho trong giai đoạn này cao hơn 31% so với mức trung bình 5 năm trước đó.

Ủy ban châu Âu yêu cầu các nước thành viên bảo đảm kho dự trữ đạt mức lấp đầy 90% trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 1/12 hằng năm. Tuy nhiên, trước những khó khăn trong việc bổ sung nguồn cung, cơ quan này từng cân nhắc hạ mục tiêu xuống 80% trong năm nay.

Những diễn biến trên đặt châu Âu trước sức ép kép, đó là vừa phải bảo đảm nguồn cung năng lượng trong mùa đông, vừa tìm cách thay thế lượng khí đốt Nga khi lệnh cấm nhập khẩu từng bước có hiệu lực.

(theo TASS)