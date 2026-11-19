Giới sắc đẹp Việt vừa đón nhận cú sốc khi Nguyễn Quỳnh Anh - Miss Universe Vietnam 2026 - bị thu hồi vương miện chỉ sau 47 ngày đăng quang.

Cô là hoa hậu đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm này) bị tước vương miện tại thị trường sắc đẹp Việt.

Trên thế giới, trong những thập kỷ qua, không ít hoa hậu, á hậu bị đơn vị tổ chức thu hồi vương miện và trao lại cho người đẹp khác. Những sự việc này kéo theo các cuộc khủng hoảng truyền thông diện rộng, phơi bày những rạn nứt trong khâu quản trị của đơn vị tổ chức cũng như áp lực khắt khe, đè nặng lên vai các người đẹp sau khủng hoảng.

Cuộc chiến nổ ra giữa hoa hậu và BTC

Theo The Guardian, nguyên nhân dẫn đến việc một hoa hậu mất đi danh hiệu rất đa dạng, phản ánh sự thay đổi trong quy chuẩn đánh giá của các cuộc thi qua từng thời kỳ. Ở giai đoạn trước, các quyết định phế truất chủ yếu xoay quanh đời tư và các quy định khắt khe về nhân thân.

Năm 1974, Helen Morgan (Anh) phải từ bỏ vương miện Miss World chỉ sau 4 ngày đăng quang khi truyền thông phát hiện cô đã có một con trai 18 tháng tuổi nhưng chưa kết hôn - điều vi phạm nghiêm trọng quy chế cuộc thi thời bấy giờ. Một thập kỷ sau, Vanessa Williams cũng buộc phải từ chức Miss America 1984 trong nước mắt sau khi tạp chí Penthouse công bố loạt ảnh khỏa thân cô chụp từ nhiều năm trước mà chưa có sự đồng thuận.

Những năm gần đây, lý do tước vương miện dần dịch chuyển sang các tranh chấp hợp đồng, lịch trình làm việc và xung đột lợi ích thương mại. Trường hợp gây sốc nhất tại đấu trường Miss Universe thuộc về Oxana Fedorova (Nga). Tháng 9/2002, chỉ 4 tháng sau khi đăng quang, người đẹp Nga bị Chủ tịch tổ chức lúc bấy giờ là ông Donald Trump tuyên bố phế truất với lý do không hoàn thành nghĩa vụ của đương kim hoa hậu, kèm theo nhiều đồn đoán về việc cô bí mật kết hôn. Theo CBS News, Fedorova sau đó bác bỏ tin đồn đời tư, khẳng định cô chủ động trả lại danh hiệu để hoàn thành luận án tiến sĩ luật tại quê nhà và bất mãn trước việc bị ép tham gia các chương trình giải trí có nội dung khiếm nhã.

Rachel Gupta và Anea Garcia từng bị tước vương miện hoa hậu. Ảnh: IGNV.

Gần đây, vào tháng 5/2025, giới sắc đẹp quốc tế tiếp tục xôn xao trước màn đối đầu công khai giữa Rachel Gupta (Ấn Độ) và tổ chức Miss Grand International (MGI). Theo IOL South Africa, chỉ vài phút sau khi Rachel Gupta đăng tải tâm thư tuyên bố trả lại vương miện Miss Grand International 2024 vì cho rằng môi trường làm việc độc hại, bị miệt thị ngoại hình và không được đảm bảo điều kiện sinh hoạt, phía MGI lập tức ra thông báo tước danh hiệu của cô. Đơn vị này cáo buộc người đẹp Ấn Độ tự ý nhận lịch trình bên ngoài, từ chối tham gia các chuyến công tác quốc tế và không hoàn thành trách nhiệm đương kim hoa hậu. Trước đó, chính tổ chức này cũng từng thu hồi danh hiệu của hai người đẹp mùa giải 2015 là Anea Garcia (Cộng hòa Dominica) và Claire Parker (Australia) vì những bất đồng liên quan đến kỷ luật và định hướng phát triển cá nhân.

Theo Hola, khi ồn ào nổ ra, một cuộc chiến truyền thông gay gắt giữa đơn vị tổ chức và hoa hậu cũng thu hút sự quan tâm từ phía công chúng.

Về phía đơn vị tổ chức, chiến lược phổ biến là kiểm soát thông tin phủ đầu bằng các thông cáo báo chí mang tính pháp lý chặt chẽ. Các cụm từ như "không hoàn thành nghĩa vụ", "vi phạm điều khoản hợp đồng" hoặc "hành vi không phù hợp với giá trị cốt lõi" thường được sử dụng để hợp thức hóa quyết định thu hồi danh hiệu. Song song đó, ban tổ chức sẽ cắt toàn bộ quyền lợi đi kèm như tiền lương hàng tháng, các hợp đồng đại diện thương hiệu, thu hồi vương miện luân lưu và đôn á hậu 1 lên tiếp quản nhiệm kỳ - như cách Justine Pasek (Panama) thay thế Oxana Fedorova năm 2002 hay Anneline Kriel (Nam Phi) kế nhiệm Helen Morgan năm 1974. Trong một số trường hợp đặc biệt như Miss Universe 1974, khi Amparo Muñoz (Tây Ban Nha) từ bỏ ngôi vị sau 6 tháng vì kiệt sức trước lịch trình dày đặc, ban tổ chức quyết định để trống danh hiệu này cho đến mùa giải kế tiếp.

Ở chiều ngược lại, thái độ của các hoa hậu có sự phân hóa rõ rệt theo thời đại. Trước khi mạng xã hội bùng nổ, phần lớn người đẹp bị tước danh hiệu thường chọn cách im lặng, chấp nhận thỏa thuận bảo mật và rút lui khỏi truyền thông để tránh các rắc rối pháp lý. Tuy nhiên, hiện tại, các hoa hậu đều sở hữu kênh truyền thông cá nhân với hàng triệu người theo dõi. Thay vì im lặng, nhiều người đẹp sẵn sàng công khai tin nhắn, hợp đồng và góc khuất hậu trường để phản bác cáo buộc từ ban tổ chức, biến vụ việc thành cuộc tranh luận đa chiều về quyền lợi lao động lẫn sự minh bạch trong ngành giải trí.

Thiệt hại của hai bên

Nắm quyền quyết định cao nhất đối với chiếc vương miện, các đơn vị tổ chức là những người đầu tiên hứng chịu thiệt hại trực tiếp khi bê bối nổ ra.

Thiệt hại đầu tiên và lớn nhất là sự suy giảm uy tín thương hiệu. Việc một tân hoa hậu bị "phế truất" chỉ sau vài tháng đăng quang đặt ra dấu hỏi lớn về quy trình tuyển chọn, thẩm định lý lịch thí sinh cũng như năng lực quản trị nhân sự của ban tổ chức. Đối với những cuộc thi liên tục xảy ra biến động nhân sự cấp cao hoặc tước danh hiệu nhiều lần, niềm tin của khán giả quốc tế và giới chuyên môn bị bào mòn đáng kể.

Bên cạnh yếu tố danh tiếng là bài toán kinh tế. Các gói tài trợ lớn của một cuộc thi sắc đẹp thường gắn liền với hình ảnh và lịch trình hoạt động của đương kim hoa hậu. Khi ngôi vị bị thay đổi đột ngột, hàng loạt chiến dịch quảng bá, sự kiện thiện nguyện và chuyến công du quốc tế bị đình trệ hoặc phải hủy bỏ. Đơn vị tổ chức không chỉ gánh chịu chi phí phát sinh từ việc hủy vé máy bay, đặt lại lịch trình mà còn đối mặt với nguy cơ bị đối tác thương mại cắt hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, những mâu thuẫn hậu trường kéo dài cũng khiến nhiều giám đốc quốc gia - những đơn vị mua bản quyền cử thí sinh - cân nhắc rút lui, làm thu hẹp quy mô và sức ảnh hưởng của cuộc thi trên bản đồ nhan sắc.

Đối với các hoa hậu, việc mất đi chiếc vương miện mà họ nỗ lực có được trong cuộc thi, cũng khiến hình ảnh, vị thế và sự nghiệp của người đẹp bị ảnh hưởng.

Oxana Fedorova từng bị truất ngôi với lý do "không hoàn thành nghĩa vụ của hoa hậu". Ảnh: @edorovaoksana.

Nếu nguyên nhân tước vương miện xuất phát từ sai phạm đạo đức, gian lận, vi phạm pháp luật, người đẹp gần như lập tức bị các nhãn hàng, người hâm mộ quay lưng, tẩy chay.

Ngược lại, trong những trường hợp việc mất vương miện xuất phát từ mâu thuẫn hợp đồng hoặc những quy định khắt khe đã lỗi thời, nhiều người đẹp lại tạo nên cú "lội ngược dòng" nhờ sự nỗ lực sau đó.

Đơn cử, sau khi rời bỏ ngôi vị Miss Universe 2002, Oxana Fedorova trở về Nga trong sự chào đón của truyền thông quê nhà. Cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật, được phong hàm Thiếu tá cảnh sát, trở thành gương mặt dẫn chương trình truyền hình uy tín và được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của UNICEF vào năm 2007.

Tương tự, Vanessa Williams đã vượt qua cú sốc mất danh hiệu Miss America 1984 để xây dựng sự nghiệp rực rỡ trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, giành hàng loạt đề cử Grammy, Emmy, Tony và được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Đáng chú ý, 32 năm sau biến cố, ban tổ chức Miss America đã phải công khai gửi lời xin lỗi chính thức tới cô trên sóng truyền hình trực tiếp.