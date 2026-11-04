Khủng hoảng iPhone Duo: Apple hết máy đổi cho khách?

Lượng yêu cầu sửa chữa và thay thế iPhone Duo tăng cao đến mức hãng được cho là không thể đáp ứng dịch vụ đổi máy nhanh, khiến khách hàng phải chờ đợi kéo dài.

Một chiếc iPhone Duo lỗi màn hình được người dùng phản ánh trên mạng xã hội. Ảnh: Reddit

Đáng chú ý, một trường hợp mới được chia sẻ trên Reddit cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở độ bền của thiết bị mà còn liên quan đến khả năng xử lý bảo hành của Apple.

Theo đó, lượng yêu cầu sửa chữa iPhone Duo được cho là đang ở mức cao, khiến hãng gặp khó khăn trong việc cung cấp máy thay thế cho khách hàng.

Apple không đủ máy để đổi iPhone Duo cho khách hàng?

Một người dùng Reddit có tên mashjtaylor mới đây đã chia sẻ trải nghiệm của mình trong quá trình yêu cầu Apple thay thế chiếc iPhone Duo gặp vấn đề.

Theo bài đăng, người này phát hiện một chỗ lồi bất thường xuất hiện gần cạnh dưới màn hình thiết bị và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để được giải quyết.

Vết lồi trên màn hình iPhone Duo. Ảnh: mashjtaylor/Reddit

Ban đầu, nhân viên Apple nhận định dấu hiệu bất thường này có thể xuất phát từ lỗi sản xuất. Vì vậy, hãng đồng ý thực hiện phương án thay thế thiết bị cho khách hàng.

Người dùng sau đó lựa chọn dịch vụ đổi máy nhanh (Express Replacement), một quyền lợi dành cho người đăng ký AppleCare+.

Với dịch vụ này, Apple sẽ gửi thiết bị thay thế đến khách hàng trước khi họ gửi lại chiếc điện thoại bị lỗi.

Cách làm này giúp người dùng không phải rơi vào tình trạng mất điện thoại trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, chờ thiết bị được sửa chữa hoặc xử lý bảo hành.

Tuy nhiên, yêu cầu của khách hàng lại không được chấp thuận ngay lập tức. Theo chia sẻ trên Reddit, Apple thông báo không thể cung cấp dịch vụ đổi máy nhanh do "khối lượng yêu cầu sửa chữa quá lớn".

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi trước đó, Apple từng tuyên bố chỉ có một số lượng nhỏ iPhone Duo bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến màn hình và độ bền.

Nếu số lượng thiết bị gặp lỗi thực sự không đáng kể, việc Apple không thể đáp ứng dịch vụ đổi máy nhanh vì lượng yêu cầu sửa chữa quá lớn rõ ràng đặt ra nhiều câu hỏi về quy mô thực tế của sự cố.

Khách hàng có nguy cơ phải chờ đến tháng 1/2027 để nhận máy mới

Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi người dùng Reddit cho biết Apple đề xuất phương án trả lại chiếc iPhone Duo hiện tại để nhận một thiết bị thay thế.

Tuy nhiên, thời gian chờ đợi có thể kéo dài đến tháng 1/2027, đồng nghĩa khách hàng phải tiếp tục sử dụng điện thoại khác trong thời gian chờ xử lý.

Apple cũng không đảm bảo rằng các cửa hàng bán lẻ của hãng sẽ có sẵn thiết bị thay thế để khách hàng nhận ngay.

Khi người dùng tiếp tục yêu cầu được áp dụng dịch vụ đổi máy nhanh, phản hồi từ nhân viên hỗ trợ Apple lại khiến tình hình trở nên khó hiểu hơn.

Đại diện hãng cho biết tại thời điểm đó, thiết bị không đủ điều kiện được thay thế theo diện bảo hành. Khách hàng chỉ có thể gửi máy đi sửa chữa hoặc đặt lịch đến cửa hàng Apple Store.

Nếu muốn đổi sang một chiếc iPhone Duo khác, người dùng sẽ phải tự chi trả chi phí thay thế thiết bị.

Điều này tạo ra sự mâu thuẫn đáng kể trong cách Apple xử lý trường hợp trên.

Trước đó, nhân viên hãng đã nhận định dấu hiệu bất thường có thể là lỗi sản xuất và đồng ý thay máy.

Tuy nhiên, khi khách hàng yêu cầu thực hiện phương án đổi nhanh, họ lại được thông báo có thể phải tự bỏ tiền túi.

May mắn, sau khi yêu cầu trao đổi với cấp quản lý, người dùng cuối cùng cũng được sắp xếp dịch vụ đổi máy nhanh. Dù vậy, quá trình này vẫn chưa thực sự suôn sẻ.

Theo chia sẻ, khách hàng ban đầu được yêu cầu thanh toán khoản phí 79 bảng Anh. Khoản tiền này sau đó được miễn, sau khi người quản lý trao đổi với cấp trên.

Trường hợp trên cho thấy ngay cả khi khách hàng có AppleCare+, việc tiếp cận quyền lợi sửa chữa hoặc thay thế thiết bị vẫn có thể gặp nhiều trở ngại khi số lượng yêu cầu tăng cao.

Crackgate gia tăng áp lực đối với iPhone Duo

Những diễn biến mới càng làm gia tăng áp lực đối với iPhone Duo, sản phẩm vốn đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi ra mắt.

Trước đó, một số tên tuổi có ảnh hưởng trong ngành công nghệ như MKBHD và Carl Pei đã công khai đưa ra những nhận xét không mấy tích cực về thiết bị.

Những tranh cãi xoay quanh mức giá cao, các tính năng bị thiếu và giờ đây là vấn đề độ bền màn hình đang khiến hình ảnh của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trở nên kém tích cực.

Điều đáng lo ngại hơn nằm ở cách Apple truyền thông về sự cố. Một mặt, hãng khẳng định chỉ có số lượng nhỏ thiết bị bị ảnh hưởng.

Mặt khác, khách hàng lại nhận được thông báo rằng lượng yêu cầu sửa chữa quá lớn khiến dịch vụ đổi máy nhanh không thể thực hiện.

Hai thông tin này khó có thể hoàn toàn tương thích nếu không có thêm dữ liệu giải thích từ Apple.

Mark Gurman, nhà báo công nghệ có uy tín của Bloomberg, từng lưu ý rằng khái niệm "một số lượng nhỏ" thiết bị gặp lỗi vẫn có thể tương ứng với hàng nghìn chiếc điện thoại trong thực tế.

Với một sản phẩm có giá bán lên tới hàng nghìn USD và được Apple quảng bá như thiết bị cao cấp, con số này không hề nhỏ.

Đặc biệt, người dùng đăng ký AppleCare+ với mức phí 19,99 USD mỗi tháng có quyền kỳ vọng được hỗ trợ nhanh chóng khi thiết bị gặp sự cố.

Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến khách hàng chấp nhận trả thêm tiền để được bảo vệ trước những rủi ro trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, câu chuyện của người dùng Reddit cho thấy quyền lợi này không phải lúc nào cũng được thực hiện thuận lợi như kỳ vọng.

Dĩ nhiên, trải nghiệm của một khách hàng chưa đủ để khẳng định Apple đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sửa chữa trên diện rộng.

Việc thiếu máy thay thế cũng có thể xuất phát từ nguồn cung hạn chế của một sản phẩm hoàn toàn mới, thay vì chỉ do tỷ lệ hỏng hóc tăng cao.

Dẫu vậy, Apple cần minh bạch hơn về tình hình thực tế. Hãng nên công bố cụ thể hơn số lượng iPhone Duo gặp vấn đề liên quan đến bản lề, màn hình và các bộ phận khác, đồng thời giải thích rõ chính sách bảo hành và thay thế đối với những trường hợp được xác định là lỗi sản xuất.

(Theo PhoneArena, Macworld)