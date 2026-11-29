Quang cảnh cảng Aqaba của Jordan. Ảnh: THX

Gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz đã định hình lại các tuyến thương mại khu vực. Trước tình hình đó, các hãng vận tải biển phải tìm tuyến thay thế và bắt đầu chuyển một phần hàng hóa qua Biển Đỏ, rồi đi tiếp bằng đường bộ tới Iraq và các thị trường lân cận. Theo tờ Al-Araby, nhờ sự dịch chuyển này, thành phố kinh tế Aqaba ở miền Nam Jordan nổi lên như một bên hưởng lợi tiềm năng. Khi lượng hàng qua cảng tăng, Jordan có cơ hội củng cố vai trò thương mại khu vực.

Với Jordan, cơ hội lớn nhất nằm ở khả năng biến dòng hàng tăng thêm thành lợi ích kinh tế dài hạn, chứ không dừng ở số container hay số tàu cập cảng. Cụ thể, lợi ích đó gồm tăng xuất khẩu, tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư và giảm áp lực cho một nền kinh tế đang vật lộn với thất nghiệp và nợ nần. Dòng hàng thực tế đã tăng nhanh. Theo Hiệp hội Logistics Jordan (Jordan Logistics Association), tổ chức đại diện người lao động ngành vận tải biển, số container cập cảng Aqaba tăng 15,1% trong tháng 1 và tháng 2/2026. Hàng quá cảnh còn tăng nhanh hơn: lưu lượng container quá cảnh tăng vọt 137% trong quý I, còn hàng hóa quá cảnh tăng 155,1% trong nửa đầu năm 2026.

Các số liệu này cho thấy Aqaba đang mở rộng vai trò trung tâm thương mại khu vực, đúng lúc nhu cầu về tuyến vận tải tránh các điểm nghẽn ngày càng tăng. Diễn biến này có ý nghĩa đặc biệt với Jordan. Lý do là cảng Aqaba xử lý khoảng 80% hàng xuất khẩu và 65% hàng nhập khẩu của Vương quốc.

Bài toán giữ lại giá trị trong nước

Từ những con số trên, nhà kinh tế học Marwan Al-Raoud cho rằng Jordan có một “cơ hội kinh tế” để biến lượng hàng tăng thêm qua Aqaba thành giá trị gia tăng trong nước, vượt ra ngoài phí bốc dỡ và dịch vụ cảng. Ông lý giải rằng hàng nhiều hơn đồng nghĩa nhu cầu cao hơn đối với vận tải đường bộ, kho bãi, thông quan, bảo hiểm, bảo trì và dịch vụ hậu cần hỗ trợ. Đến lượt mình, các lĩnh vực này có thể mở rộng hoạt động kinh tế và tạo việc làm mới. Cũng theo ông Al-Raoud, khi trao đổi với tờ Al-Araby, vai trò lớn hơn của Aqaba có thể mở ra cơ hội đầu tư vào kho bãi, trung tâm phân phối và dịch vụ thương mại xuyên biên giới. Qua đó, Jordan có thể khai thác tốt hơn lợi thế địa lý.

Dù vậy, quy mô lợi ích phụ thuộc vào khả năng của Jordan giữ lại phần lớn giá trị từ thương mại, thay vì chỉ tiếp nhận hàng rồi chuyển sang các thị trường lân cận. Để làm được điều đó, theo ông Al-Raoud, Jordan cần phát triển dịch vụ hậu cần địa phương, tăng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào khâu vận chuyển, lưu kho, phân phối và mở rộng đầu tư để nâng hiệu quả cảng, giảm chi phí vận hành. Nguyên nhân nằm ở chỗ khối lượng hàng quá cảnh tăng chưa chắc kéo theo thu nhập quốc gia tăng tương ứng. Thu nhập chỉ tăng khi dòng hàng chuyển thành doanh thu địa phương, việc làm, đầu tư và năng suất.

Hạ tầng và tuyến ống dầu Basra - Aqaba

Song song với dịch vụ hậu cần, Jordan cần thêm vốn cho hạ tầng. Hạ tầng hiện có của Aqaba cho phép Jordan tận dụng những chuyển dịch hiện nay, nhưng tăng trưởng bền vững đòi hỏi thêm đầu tư vào cảng cùng mạng lưới đường bộ và đường sắt. Trong số các dự án gắn với Aqaba, nổi bật là dự án đường sắt cảng chuyên chở phốt phát và kali, trị giá khoảng 2,3 tỷ USD. Dự án dự kiến tạo gần 5.000 việc làm ở miền Nam Jordan.

Trong lĩnh vực năng lượng, Jordan và Iraq cũng đang khôi phục dự án đường ống dẫn dầu trị giá 18 tỷ USD của Iraq, nối Basra với Aqaba. Tuyến ống này cho phép Iraq xuất khẩu dầu thô theo đường vòng, tránh eo biển Hormuz. Nhà kinh tế và chiến lược gia Muhannad al-Shar'a nhận định nếu triển khai, dự án có thể “mở khóa” những khoản đầu tư hạ tầng lớn, thúc đẩy thương mại và dòng năng lượng qua Jordan, tạo việc làm trong cả giai đoạn xây dựng lẫn vận hành. Xa hơn, tuyến đường ống còn có thể củng cố quan hệ kinh tế Jordan - Iraq và mở rộng hợp tác về năng lượng, vận tải, thương mại.

Tuy nhiên, ông Al-Shar'a lưu ý rằng dự án vẫn phải vượt qua thách thức về tài chính, triển khai, tính khả thi kinh tế, cùng rủi ro chính trị và an ninh trong khu vực. Ở góc độ rộng hơn, dự án phù hợp với vai trò ngày càng lớn của Aqaba và nỗ lực của Jordan nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu (EU), thu hút đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, nước và dịch vụ số.