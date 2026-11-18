Tàu chở người di cư tới đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông cáo của UNHCR nêu rõ trong 9 tháng đầu năm nay, số trường hợp tử vong và mất tích được ghi nhận dọc các tuyến hải trình hướng tới châu Âu đã tăng từ 2.100 lên 2.500 người.

Trước những con số đáng báo động trên, UNHCR chính thức công bố triển khai “Sáng kiến toàn cầu về bảo vệ trên biển 2.0” (Global Initiative on Protection at Sea 2.0), phối hợp cùng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Sáng kiến này kêu gọi tinh thần đoàn kết quốc tế mới cũng như việc thông qua các biện pháp thiết thực nhằm cứu sinh mạng người di cư, mở rộng khả năng tiếp cận những cơ chế bảo vệ và tăng cường hợp tác dọc các tuyến hàng hải trên toàn thế giới.

Theo Liên hợp quốc, “Sáng kiến toàn cầu về bảo vệ trên biển 2.0” hướng tới việc chuyển hóa tính cấp thiết hiện nay thành hành động cụ thể, tập trung vào 4 ưu tiên trọng tâm: Tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn gắn với cơ chế đưa người lên bờ an toàn và có thể dự báo; nâng cao chất lượng dữ liệu và phân tích về các dòng di cư cũng như rủi ro bảo hộ để đưa ra hành động kịp thời; bảo đảm khả năng tiếp cận sớm hơn với các biện pháp bảo vệ, giải pháp hỗ trợ dọc tuyến hành trình và mở rộng những lộ trình thay thế an toàn; đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia cùng những chủ thể liên quan nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người di cư trên biển.