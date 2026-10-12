Khủng hoảng của T.O.P sau 20 năm

Ngày 9/10, fan site Choi Seung Hyun Dot Com, cộng đồng người hâm mộ gắn bó với T.O.P từ năm 2006, thông báo chấm dứt hoạt động sau gần hai thập kỷ. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không phải một cộng đồng mới hình thành, mà là nơi đã đồng hành cùng nam ca sĩ qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp.

Trong thông báo, nhóm vận hành cho biết họ không thể tiếp tục bỏ qua những gì mô tả là sự né tránh thực tế, thiếu trách nhiệm và thái độ xem sự tận tâm của người hâm mộ như điều hiển nhiên từ phía T.O.P cùng công ty quản lý. Theo những người điều hành, quyết định đóng cửa không xuất phát từ một sự việc đơn lẻ, mà là kết quả của những bất mãn tích tụ trong thời gian dài.

Fan site 20 năm đóng cửa, phơi bày khoảng trống giao tiếp

Theo chia sẻ từ Choi Seung Hyun Dot Com, một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyết định ngừng hoạt động là sự thiếu vắng các kênh giao tiếp chính thức giữa công ty quản lý và người hâm mộ.

Nhóm cho biết dù các hoạt động hỗ trợ nghệ sĩ vẫn được duy trì, phía công ty lại không thiết lập đầy đủ những phương thức liên hệ như email, cộng đồng chính thức hay kênh tiếp nhận thắc mắc. Hệ quả là nhiều câu hỏi từ người hâm mộ, bao gồm cả khán giả quốc tế, được chuyển đến fan site thay vì đơn vị quản lý trực tiếp giải quyết.

Không dừng lại ở đó, nhóm vận hành còn cho rằng họ phải đảm nhận một số công việc vốn thuộc trách nhiệm của công ty, từ quảng bá sản phẩm âm nhạc đến tổ chức các hoạt động dành cho người hâm mộ. Những trao đổi qua tin nhắn và email với phía công ty được công bố nhằm làm rõ những bất cập mà nhóm đã trải qua.

Đáng chú ý, tranh cãi còn liên quan đến một triển lãm dành cho T.O.P được lên kế hoạch tổ chức gần đây. Theo fan site, nhóm đã chi khoảng 9 triệu won để chuẩn bị sự kiện. Tuy nhiên, lượng đặt chỗ thấp cùng việc một số người hủy đăng ký khiến chi phí và áp lực vận hành đè nặng lên những người tổ chức, buộc họ phải cân nhắc dừng chương trình.

Choi Seung Hyun Dot Com nhấn mạnh quyết định đóng cửa không nên bị quy kết thành phản ứng của người hâm mộ trước chuyện tình cảm của nam ca sĩ. Trước đó, T.O.P được cho là đã xác nhận mối quan hệ với nữ diễn viên Nana, người xuất hiện trong MV thuộc album solo của anh.

Theo nhóm vận hành, vấn đề cốt lõi không nằm ở đời sống riêng tư của nghệ sĩ, mà ở tình trạng thiếu giao tiếp và những bất mãn kéo dài. Sự phân biệt này rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy không phải mọi phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ đều bắt nguồn từ việc thần tượng hẹn hò hay thay đổi hình ảnh cá nhân.

Thay vào đó, điều khiến một cộng đồng gắn bó gần 20 năm quyết định rời đi là cảm giác những nỗ lực của họ không được nhìn nhận đúng mức.

Từng vượt qua scandal ma túy, T.O.P vẫn đối mặt với sự quay lưng của người hâm mộ

T.O.P, tên thật Choi Seung Hyun, từng là một trong những gương mặt nổi bật của BIGBANG. Với chất giọng trầm đặc trưng, phong cách rap cá tính và thần thái mạnh mẽ trên sân khấu, nam nghệ sĩ góp phần tạo nên màu sắc riêng cho nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc.

Bên cạnh thành công cùng BIGBANG, T.O.P còn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có cá tính riêng trong các hoạt động cá nhân. Anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trong đó có những người đã theo dõi và ủng hộ mình từ những ngày đầu sự nghiệp.

Tuy nhiên, hành trình của nam ca sĩ không hoàn toàn thuận lợi. Năm 2017, T.O.P vướng bê bối sử dụng cần sa và bị tuyên án tù treo. Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của anh, đồng thời trở thành một trong những dấu mốc gây tranh cãi trong sự nghiệp.

Sau biến cố, T.O.P rời BIGBANG và có thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật. Nhiều năm sau, anh trở lại với vai diễn trong loạt phim Squid Game 2 của Netflix, mở ra một chương mới trong hành trình hoạt động của mình.

Bất chấp những tranh cãi, một bộ phận người hâm mộ vẫn tiếp tục ở lại. Sự kiên trì ấy phần nào cho thấy mối liên kết giữa nghệ sĩ và khán giả không đơn thuần được xây dựng từ âm nhạc hay những lần xuất hiện trước công chúng. Với nhiều người, đó còn là ký ức của cả một giai đoạn thanh xuân, những trải nghiệm chung và sự gắn bó kéo dài qua nhiều năm.

Chính vì vậy, việc một fan site hoạt động từ năm 2006 tuyên bố đóng cửa mang ý nghĩa vượt ra ngoài sự kết thúc của một cộng đồng trực tuyến. Nó cho thấy ngay cả những người từng kiên nhẫn đồng hành qua giai đoạn khó khăn cũng có giới hạn về sự chờ đợi và kỳ vọng.

Nếu scandal năm 2017 từng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm cá nhân và khả năng trở lại của T.O.P, sự việc lần này lại hướng sự chú ý đến một vấn đề khác: cách nghệ sĩ duy trì mối quan hệ với những người vẫn lựa chọn ủng hộ mình.

Lời xin lỗi muộn màng và bài toán khôi phục niềm tin

Ngày 10/10, T.O.P's công ty quản lý, Topspot Pictures, lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Đơn vị này thừa nhận việc truyền tải thông tin về hoạt động và duy trì giao tiếp chưa đầy đủ đã khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng, đồng thời cam kết rà soát lại tình hình và xây dựng phương án cải thiện.

Động thái trên được đưa ra sau khi fan site công khai quyết định đóng cửa cùng những chỉ trích dành cho công ty. Dù thể hiện thiện chí tiếp nhận phản hồi, lời xin lỗi vẫn chưa đủ để khẳng định những bất cập đã được giải quyết.

Trước đó, Choi Seung Hyun Dot Com cũng gửi thông điệp trực tiếp đến T.O.P, cho rằng album không phải món quà hay ân huệ mà nghệ sĩ ban phát cho người hâm mộ. Nhóm đồng thời kêu gọi nam ca sĩ từ bỏ suy nghĩ rằng người hâm mộ sẽ luôn tự nguyện làm mọi điều theo mong muốn của thần tượng.

Theo quan điểm của nhóm, tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ không thể chỉ được đón nhận khi cần thiết rồi bị bỏ qua khi trở nên bất tiện.

Thông điệp này phản ánh một vấn đề không hiếm gặp trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, nơi cộng đồng người hâm mộ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm, tổ chức sự kiện và duy trì sức hút của nghệ sĩ. Sự tận tâm của họ góp phần tạo nên thành công, nhưng nếu thiếu cơ chế giao tiếp minh bạch và sự ghi nhận phù hợp, mối quan hệ ấy có thể dần trở nên mất cân bằng.

Với những nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm, việc duy trì lượng người hâm mộ trung thành không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm mới hay sức hút truyền thông. Khả năng lắng nghe, phản hồi và thể hiện sự tôn trọng đối với cộng đồng ủng hộ cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ niềm tin.

Trường hợp của T.O.P vì thế đặt ra thách thức không nhỏ cho cả nam ca sĩ lẫn công ty quản lý. Một lời xin lỗi có thể mở đầu cho quá trình khắc phục, nhưng để thuyết phục những người đã thất vọng, điều cần thiết hơn là những thay đổi cụ thể và nhất quán.

Sự ra đi của một fan site gắn bó gần 20 năm không đồng nghĩa toàn bộ người hâm mộ đều quay lưng với T.O.P. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu đáng chú ý về mức độ rạn nứt trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và một bộ phận những người từng dành cho anh sự ủng hộ bền bỉ.

Sau những biến cố lớn trong sự nghiệp, T.O.P từng có cơ hội trở lại với nghệ thuật và tiếp tục được công chúng quan tâm. Nhưng để giữ chân những người đã đồng hành qua nhiều năm, danh tiếng hay sức hút của một sản phẩm mới có thể chưa đủ.

Điều quyết định lúc này là liệu lời xin lỗi có được nối tiếp bằng hành động hay không. Bởi niềm tin được tích lũy trong gần 20 năm có thể bị bào mòn bởi sự im lặng kéo dài, và cũng không dễ dàng khôi phục chỉ bằng một thông báo ngắn gọn.