Khủng hoảng còn lớn hơn cả Covid, doanh nghiệp Mỹ chật vật để cầm cự

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông bùng nổ, kết hợp với đợt siêu El Niño xuất hiện đang làm gián đoạn từ hoạt động vận chuyển, tình trạng thiếu container, chi phí tăng cao do những diễn biến ở Biển Đỏ, cho đến giá phân bón tăng mạnh. Đây là giai đoạn gián đoạn mà trước đây chưa từng gặp phải.

Trên khắp nước Mỹ, các chủ doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau đang rơi vào tình cảnh này. Một cuộc khảo sát hàng tháng được theo dõi sát sao từ Viện Quản lý Cung ứng đã khiến nhiều người chú ý hồi đầu tháng này, sau khi một số lãnh đạo doanh nghiệp so sánh môi trường kinh doanh hiện tại với thời kỳ đại dịch.

Những gián đoạn quy mô lớn và tình trạng giá cả biến động bất ổn đang buộc các doanh nghiệp khó đưa ra các quyết định. Nhiều doanh nghiệp hiện không biết phải lên kế hoạch như thế nào, trong khi những khách hàng vốn đã lo ngại về lạm phát không hề muốn phải chịu thêm bất kỳ đợt tăng giá nào nữa.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến hiện tại còn căng thẳng hơn cả Covid. Đây là vấn đề về năng lượng.

Hiện tại, những khó khăn mang tính lịch sử trong chuỗi cung ứng mà các chủ doanh nghiệp Mỹ đang đối mặt cũng cho thấy lạm phát tái bùng phát sẽ không dễ dàng được giải quyết ngay cả khi cuộc chiến kết thúc.

Vào giữa tháng 6, khi Eo biển Hormuz tạm thời mở cửa trở lại sau khi Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ, giá xăng giảm xuống dưới 4 USD/gallon và giá dầu giảm xuống dưới mức trước chiến tranh.

Nhưng kể từ tháng 6, nhiều thứ đã thay đổi. Giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển cao lại bắt đầu lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Lạm phát lõi, chỉ số loại trừ giá năng lượng và thực phẩm vốn biến động mạnh, đã ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 4.

Giá dầu diesel cũng tăng gấp đôi kể từ tháng 3, do cuộc chiến ngày càng căng thẳng ở Trung Đông và các cuộc không kích liên tiếp của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Chi phí vận chuyển tăng do ngày càng có nhiều đợt gián đoạn thời tiết, cụ thể là hai cơn bão liên tiếp gần nhau đã khiến cảng Thượng Hải -cảng container lớn nhất thế giới, gần như tê liệt trong hai tuần và hiện vẫn tiếp tục gây ra những sự chậm trễ đáng kể.

Trong khi đó, các doanh nghiệp dường như đang ở bờ vực không thể cầm cự thêm. Các doanh nghiệp nhỏ cố gắng gánh chịu càng nhiều chi phí càng tốt cho đến phút cuối cùng và cảm nhận áp lực rất lớn.

Cuộc khảo sát của ISM cũng ghi nhận tình hình chuỗi cung ứng hiện nay đang rơi vào cuộc khủng hoảng lớn hơn và phức tạp hơn cả trong thời kỳ Covid và giai đoạn hậu Covid.

So với tình hình gián đoạn do Covid-19, các vấn đề về chuỗi cung ứng ngày nay hoàn toàn khác: hoạt động vận chuyển lúc bắt đầu, lúc dừng lại, khi thì trở nên tồi tệ hơn, rồi cải thiện đáng kể, sau đó lại xấu đi nghiêm trọng. Giá cả lúc tăng, lúc giảm, rồi lại tăng vọt lên cao hơn nữa.

Theo các chuyên gia, diễn biến hiện tại còn căng thẳng hơn và trước đây chưa từng gặp phải.