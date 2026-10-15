Khủng hoảng bủa vây Santos với 7 án cấm chuyển nhượng

Theo Globo Esporte, ba lệnh cấm mới nhất liên quan đến khoản tiền khoảng 175.000 USD, tương đương 875.000 reais.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi rắc rối tài chính đang gây sức ép lớn lên Santos.

Tuần trước, FIFA đã áp đặt thêm bốn lệnh cấm chuyển nhượng đối với đội bóng này do chưa thanh toán các khoản bồi thường chấm dứt hợp đồng cho cựu HLV Pedro Caixinha cùng các trợ lý Pedro Malta, José Pratas và HLV thủ môn José Belman.

Tổng số tiền liên quan đến những vụ việc này vào khoảng 15 triệu reais(khoảng 2,66 triệu Euro).

Tùy từng trường hợp, Santos có thể bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ chuyển nhượng tiếp theo hoặc phải chịu lệnh cấm cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Những án phạt liên tiếp khiến kế hoạch bổ sung lực lượng của đội bóng Brazil đứng trước nhiều trở ngại.

Tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn khi ban lãnh đạo Santos dự kiến phải đối mặt với một lệnh cấm chuyển nhượng khác liên quan đến tiền đạo Yusupha Nije.

Al-Markhiya, CLB của Qatar, cáo buộc Santos vi phạm các điều khoản trong hợp đồng cho mượn cầu thủ và đơn phương chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn.

Khoản nợ trong vụ việc này được cho là lên tới 2,2 triệu reais.

Không chỉ gặp rắc rối với FIFA, Santos còn phải giải quyết những tranh chấp tài chính trong nước. Tại Cơ quan giải quyết tranh chấp quốc gia (CNRD) thuộc Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), Cruzeiro đang yêu cầu Santos thanh toán 1 triệu reais liên quan đến việc ký hợp đồng dài hạn với hậu vệ Zé Ivaldo.

Trong khi đó, Cuiaba đòi gần 19 triệu reais liên quan đến thương vụ Santos mua hậu vệ Joaquim và việc không chuyển giao khoản tiền thu được từ thương vụ bán cầu thủ này theo yêu cầu của bên liên quan.

Với bảy lệnh cấm chuyển nhượng đã được FIFA áp đặt cùng hàng loạt khoản nợ và tranh chấp chưa được giải quyết, Santos đang chịu sức ép tài chính ngày càng lớn.

Nếu không sớm xử lý các nghĩa vụ thanh toán, đội bóng Brazil có nguy cơ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đăng ký tân binh và củng cố lực lượng ở những kỳ chuyển nhượng sắp tới.