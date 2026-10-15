Khung hình 'sáng bừng' của Hoa hậu Phương Linh với Á hậu Đỗ Cẩm Ly

Mới đây, Hoa hậu Phương Linh và Á hậu Đỗ Cẩm Ly đã có dịp hội ngộ tại một sự kiện của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Sự xuất hiện của hai người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi những khoảnh khắc chung khung hình của cả hai được chia sẻ.

Khoảnh khắc đang gây sốt của Hoa hậu Phương Linh với Á hậu Đỗ Cẩm Ly.

Trong loạt ảnh, Hoa hậu Phương Linh và Á hậu Đỗ Cẩm Ly khiến người xem khó rời mắt bởi nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang đầy cuốn hút. Dù lựa chọn hai hình tượng khác nhau, cả hai vẫn tạo nên màn kết hợp ăn ý khiến khung hình như "sáng bừng".

Đáng chú ý, Hoa hậu Phương Linh gây ấn tượng với phong cách thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm. Người đẹp diện áo sơ mi trắng kết hợp quần shorts đen, tạo nên tổng thể tối giản mà vẫn thời thượng. Mái tóc dài uốn nhẹ cùng cặp kính gọng mảnh giúp Phương Linh toát lên vẻ đẹp hiện đại, vừa trí thức vừa cuốn hút. Đặc biệt, lối trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi căng mọng càng tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt nàng hậu.

Trong khi đó, Á hậu Đỗ Cẩm Ly lại lựa chọn hình tượng cá tính và sắc sảo hơn. Người đẹp diện trang phục mang tông đen chủ đạo, kết hợp kiểu tóc buộc cao và lối trang điểm ấn tượng. Thiết kế có phần cổ mở cùng chi tiết nhấn eo giúp Đỗ Cẩm Ly khoe khéo vóc dáng quyến rũ. Thần thái tự tin, ánh mắt cuốn hút của nàng Á hậu càng khiến tổng thể trở nên nổi bật.

Dù lựa chọn hai hình tượng khác nhau, cả hai vẫn tạo nên màn kết hợp ăn ý khiến khung hình như "sáng bừng".

Đặc biệt, ở những khung hình cận mặt, nhan sắc của hai nàng hậu càng trở thành tâm điểm. Nếu Phương Linh ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch thì Đỗ Cẩm Ly lại mang đến hình ảnh sắc sảo, quyến rũ. Sự đối lập thú vị này khiến màn đọ sắc của cả hai thêm phần ấn tượng.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Linh và Đỗ Cẩm Ly còn thể hiện sự thân thiết khi thoải mái tạo dáng cạnh nhau. Những cử chỉ tự nhiên cùng sự phối hợp ăn ý giúp loạt ảnh mang đến cảm giác gần gũi, thay vì một màn cạnh tranh nhan sắc.

Có thể nói, mỗi người đẹp đều sở hữu nét cuốn hút riêng, khó có thể đặt lên bàn cân so sánh. Chính sự khác biệt về phong cách đã tạo nên điểm nhấn cho lần hội ngộ này, đồng thời mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn cho người hâm mộ sắc đẹp.