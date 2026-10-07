Khung gương lạ mắt bên Hồ Gươm hút người dân đến check-in trước giờ mở cửa

Tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đang được gấp rút hoàn thiện để dự kiến mở cửa từ ngày 8/10.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, “Dải lụa ký ức” được triển khai nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Không gian này được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan, đồng thời đem đến những trải nghiệm mới tại khu vực Hồ Gươm vốn quen thuộc với người dân và du khách. (Trong ảnh là phối cảnh không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”)

Điểm đáng chú ý của công trình là hệ thống khung gương kết hợp với tuyến cầu đi bộ và hệ thống chiếu sáng. Những khung gương được bố trí dọc một số đoạn, tạo ra các góc phản chiếu khác nhau giữa cây xanh, mặt nước và cảnh quan xung quanh.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 7/10, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành.

Các khung gương được lắp đặt dọc tuyến, trong khi công nhân tiếp tục hoàn thiện những phần còn lại của công trình.

Dù chưa đến thời điểm chính thức mở cửa, một số người dân và du khách đã dừng lại chụp ảnh, tìm những góc mới để ghi lại hình ảnh bên hồ Hoàn Kiếm.

Từ tuyến cầu, người trải nghiệm có thể tiếp cận khu vực ven hồ ở một cao độ khác. Những khung gương được bố trí xen giữa cây xanh tạo thêm các điểm dừng để quan sát, chụp ảnh, đồng thời mở ra những góc nhìn khác về mặt hồ và Tháp Rùa.

Chị Ngô Kim Thanh (ở Hà Nội) cho biết thiết kế mới tạo cảm giác khác so với những không gian quen thuộc quanh Hồ Gươm. “Khi đứng trên tuyến cầu và nhìn qua các khung gương, cảnh quan mặt nước, cây xanh và Tháp Rùa có thêm những góc nhìn mới”, chị Thanh chia sẻ.

Một nam du khách nước ngoài cũng đánh giá công trình tạo thêm điểm dừng chân cho người dân và du khách khi đến Hồ Gươm. “Tôi khá ấn tượng với công trình mới ở khu vực vườn hoa, đường dạo ven bờ hồ Gươm này. Những ngày tới khi công trình mở cửa, tôi nghĩ sẽ còn đẹp và lung linh hơn rất nhiều”, nam du khách này nói.

Trước giờ mở cửa, những khung gương lạ mắt trong không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” bên hồ Gươm đã thu hút người dân, du khách đến check-in.

Bên cạnh hệ thống khung gương, tuyến cầu đi bộ có thiết kế uốn lượn như một dải lụa đang dần hoàn thiện giữa những hàng cây ven hồ.

Tuyến đi bộ được nâng nhẹ khỏi mặt đất, len qua tầng cây thấp và thảm cỏ. Cách bố trí này nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ của những cây lớn, đồng thời giữ lại cảnh quan hiện hữu phía dưới.

Các khung thép được lắp dựng dọc tuyến, tạo thành kết cấu chính của cầu cạn. Phía trên là những tấm ván gỗ chạy dọc theo lối đi. Hệ thống đèn LED được bố trí men theo mặt sàn, dự kiến tạo hiệu ứng ánh sáng khi không gian được vận hành vào buổi tối.

Cuối giờ chiều 7/10, hàng chục công nhân vẫn tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để không gian kịp đưa vào phục vụ người dân, du khách theo kế hoạch.

“Dải lụa ký ức” được triển khai theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Theo phương án, thời gian trưng bày dự kiến từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12. Sau khi chương trình kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm tháo dỡ các hạng mục và hoàn trả khu vực bờ hồ về trạng thái ban đầu.