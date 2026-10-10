Khung gương - cầu cạn uốn lượn ven Hồ Gươm càng về đêm càng 'ảo diệu'

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, Phố đi bộ Mường Thanh trở nên rực rỡ sắc màu với những không gian trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Hội tụ những nét đặc sắc của đồng bào Mông ở nhiều địa phương trong cả nước, mỗi không gian mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, góp phần tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc Mông giữa lòng Điện Biên.