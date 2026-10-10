Khung gương - cầu cạn uốn lượn ven Hồ Gươm càng về đêm càng 'ảo diệu'
Không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) đang thu hút người dân Hà Nội và du khách đến trải nghiệm. Các công trình cầu cạn uốn lượn, hệ thống khung gương tái hiện 5 cửa ô Hà Nội và hiệu ứng ánh sáng khi đêm xuống góp phần tăng độ lung linh cho không gian nơi đây. Sự kết hợp giữa cảnh quan xanh và nghệ thuật đương đại mang đến diện mạo mới cho không gian ven hồ Gươm.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khung-guong-cau-can-uon-luon-ven-ho-guom-cang-ve-dem-cang-ao-dieu-post1884046.tpo