Khung giờ cúng Rằm tháng 8 âm lịch và văn khấn chuẩn cho Tết Trung thu 2026 hợp từng con giáp

Rằm tháng 8 – Tết Trung thu là một trong những dịp lễ truyền thống quen thuộc của người Việt. Đây là thời điểm các thành viên trong gia đình sum họp, thưởng thức bánh Trung thu, ngắm trăng và thực hiện nghi lễ cúng Rằm theo phong tục của mỗi gia đình.

Theo quan niệm dân gian, việc chuẩn bị mâm cúng chu đáo trong ngày Rằm tháng 8 thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, đồng thời gửi gắm mong ước về bình an, hạnh phúc và thuận hòa cho gia đình.

Cúng Rằm tháng 8 sớm vào ngày 14/8 âm lịch

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày 14/8 âm lịch là ngày Tân Sửu, tháng Đinh Dậu.

Ngày này được cho là kỵ người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và những người mang thiên can Ất, gồm các năm sinh: 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005.

Nhóm tuổi được cho là hợp gồm Dần, Thân, Ngọ, Tỵ; ngoài ra có các trường hợp ngoại lệ theo thiên can như Ất Tỵ 1965, Ất Hợi 1995, Ất Mão 1975, Ất Dậu 1945 và 2005 được xếp vào nhóm kỵ theo nội dung trên.

Các giờ làm lễ cúng Rằm tháng 8 âm lịch sớm có thể chọn vào:

+ Giờ Mão: 5h – 7h

+ Giờ Tỵ: 9h – 11h

+ Giờ Thân: 15h – 17h

Cúng Rằm tháng 8 âm lịch vào chính ngày

Ngày 15/8 âm lịch là ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Dậu. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày này được cho là kỵ người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi và những người mang thiên can Bính gồm các năm sinh: 1946, 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006.

Nhóm tuổi được cho là hợp gồm Sửu, Mão, Mùi. Ngoài ra, có một số trường hợp ngoại lệ theo thiên can: tuổi Thìn nhưng Bính Thìn 1976 được xếp vào nhóm kỵ; tuổi Tý nhưng Bính Tý 1996 được xếp vào nhóm kỵ; tuổi Ngọ nhưng Bính Ngọ 1966 được xếp vào nhóm kỵ.

Giờ được chọn để làm lễ vào chính ngày Rằm tháng 8 âm lịch gồm: Giờ Thìn (7h – 9h); Giờ Tỵ (9h – 11h) và giờ Mùi: 13h – 15h.

Lưu ý về người đứng chủ lễ cúng Rằm tháng 8 âm lịch

Theo chuyên gia, việc lựa chọn ngày giờ cúng Rằm tháng 8 có thể căn cứ vào tuổi của trạch chủ – người được xem là giữ vai trò chính trong việc chèo lái và duy trì nề nếp gia đình.

Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8, cúng Tết Trung Thu cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ. Trạch chủ là người giữ chính khí trong gia đình, là người chèo lái gia đình.

Trong gia đình có vợ chồng, người chồng thường được xác định là trạch chủ nếu vẫn giữ vai trò chủ đạo và không vướng các tệ nạn như cờ bạc, nghiện hút, rượu chè hoặc các hành vi làm ảnh hưởng đến gia đình.

Trường hợp người chồng không đáp ứng điều kiện trên, trạch chủ là người con trai trên 18 tuổi nếu người này có vai trò ổn định trong gia đình. Nếu không có con trai trưởng thành, người vợ hoặc người mẹ có thể được xem xét là trạch chủ.

Việc lựa chọn ngày giờ được tính cho một người giữ vai trò chính trong gia đình, không đồng thời áp dụng cho nhiều người.

Ngoài ra, mọi người chú ý khi xem ngày giờ cần lưu ý đến thiên can trước, sau đó mới xét địa chi, do thiên can được cho là có mức độ tương tác mạnh hơn địa chi.

Văn khấn cúng Rằm tháng 8 - Tết Trung Thu năm 2026

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và cộng đồng chư vị Hương linh.

(nếu là gia đình nam trưởng phải khấn:

Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ ... nguyên quán tại ...nay theo địa chỉ mới là ... ( Ví dụ:

Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ ........ nguyên quán tại Thanh Bản thôn Xuân Hòa xã Vũ Thư Huyện Thái Bình tỉnh Việt Nam quốc nay theo địa chỉ mới là Vũ Thư xã Hưng Yên tỉnh Việt Nam quốc )

Tín chủ chúng con là… hiện gia đình đang cư ngụ tại…

Hôm nay là ngày ... tháng 8 năm 2026, dịp TẾT TRUNG THU nhằm vào tiết khí Thu Phân năm Bính Ngọ chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.