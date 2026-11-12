Khung giá phát điện LNG năm 2026 cao nhất 3.453,72 đồng/kWh

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2972/QĐ-BCT ngày 9/11/2026 về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với loại hình nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG.

Theo quyết định, khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 1/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, khung giá phát điện năm 2026 được xác định từ 0 đến 3.453,72 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mức giá phát điện tối đa đối với nhà máy điện khí LNG năm 2026 là 3.453,72 đồng/kWh. (Ảnh: Các nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3&4 )

Để tính toán mức giá tối đa, Bộ Công Thương sử dụng các thông số đầu vào gồm: công suất tính toán 1.528.292 kW; suất hao nhiệt tính ở mức tải 85% là 6.253,43 BTU/kWh; giá LNG nhập khẩu, đã bao gồm thuế nhập khẩu, ở mức 13,4099 USD/triệu BTU.

Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển LNG từ khâu nhập khẩu đến kho cảng tái hóa, tồn trữ và phân phối sau tái hóa được tính ở mức 1,831 USD/triệu BTU. Tỷ giá sử dụng trong tính toán là 26.378 đồng/USD.

Quyết định nêu rõ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện có liên quan căn cứ khung giá được phê duyệt để thỏa thuận hợp đồng mua bán điện, bảo đảm tuân thủ quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Quyết định số 2972/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng Giám đốc EVN và thủ trưởng các đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.