Khung giá điện mặt trời năm 2026: Cao nhất hơn 2.120 đồng/kWh

Quyết định phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026 dựa trên căn cứ Luật Điện lực, các nghị định, thông tư liên quan, báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đề nghị của Cục Điện lực (Bộ Công Thương).

Theo đó, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình nhà máy điện mặt trời quy định theo khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Cụ thể, với điện mặt trời mặt đất không sử dụng hệ thống pin lưu trữ (BESS), mức giá tối đa là 1.591,02 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.293,17 đồng/kWh tại miền Trung và 1.104,32 đồng/kWh tại miền Nam.

Trong khi đó, với điện mặt trời nổi không sử dụng BESS, miền Bắc dẫn đầu với 1.939,74 đồng/kWh, miền Trung là 1.560,63 đồng/kWh và miền Nam ở mức 1.340,21 đồng/kWh.

Theo khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026, điện mặt trời nổi có BESS ở miền Bắc có mức giá cao nhất. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, với các dự án tích hợp hệ thống BESS, khung giá phát điện được tính ở mức cao hơn, nhằm phản ánh chi phí đầu tư hệ thống lưu trữ.

Ở nhóm các dự án tích hợp BESS, khung giá điện mặt trời mặt đất lần lượt là 1.813,48 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.469,90 đồng/kWh tại miền Trung và 1.254,97 đồng/kWh tại miền Nam. Còn loại hình điện mặt trời nổi, miền Bắc có mức giá cao nhất, đạt 2.120,31 đồng/kWh, mức giá tại miền Trung và miền Nam lần lượt là 1.703,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh.

Theo Quyết định 2946, với nhà máy điện mặt trời có BESS, mức giá tối đa được tính toán trên cơ sở hệ thống lưu trữ có công suất tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời và thời gian lưu trữ, xả điện 2 giờ.

Mức giá phát điện trên được áp dụng từ ngày 5/11/2026.