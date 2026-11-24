Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp, nhà máy ở thành phố Huế đã lắp đặt điện năng lượng mặt trời.

Theo Quyết định này, khung giá áp dụng đối với các nhà máy điện mặt trời thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT. Giá phát điện được phân chia theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam; đồng thời phân biệt giữa điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi và các nhà máy có hoặc không sử dụng hệ thống pin lưu trữ (BESS).

Tại miền Trung, điện mặt trời mặt đất không có hệ thống lưu trữ được quy định mức giá tối đa 1.293,17 đồng/kWh; khi kết hợp pin lưu trữ, mức giá tăng lên 1.469,90 đồng/kWh. Đối với điện mặt trời nổi, giá tối đa lần lượt là 1.560,63 đồng/kWh nếu không có pin lưu trữ và 1.703,21 đồng/kWh khi kết hợp hệ thống pin.

Ở miền Bắc, khung giá tối đa đối với điện mặt trời mặt đất là 1.591,02 đồng/kWh khi không có pin lưu trữ và 1.813,48 đồng/kWh khi kết hợp pin. Điện mặt trời nổi có mức giá tương ứng 1.939,74 đồng/kWh và 2.120,31 đồng/kWh.

Trong khi đó, miền Nam có mức giá thấp hơn hai khu vực còn lại. Điện mặt trời mặt đất không pin lưu trữ có giá tối đa 1.104,32 đồng/kWh, tăng lên 1.254,97 đồng/kWh khi kết hợp pin. Đối với điện mặt trời nổi, các mức giá tương ứng là 1.340,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh.

Khung giá phát điện mặt trời năm 2026 được áp dụng tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, miền Bắc có 18 địa phương, miền Nam gồm 8 địa phương; riêng miền Trung có 8 tỉnh, thành phố gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.