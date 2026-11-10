Khung giá điện mặt trời 2026 cao nhất hơn 2.120 đồng/kWh: Nhà đầu tư nào có lợi thế?

Miền Bắc dẫn đầu khung giá

Theo Quyết định 2946/QĐ-BCT ngày 5.11.2026, Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời năm 2026 theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đây là mức giá tối đa, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ đang được hưởng mức khung giá cao hơn trong năm 2026. Ảnh minh họa.

Đối với nhà máy điện mặt trời mặt đất không sử dụng hệ thống pin lưu trữ, mức giá tối đa tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh, miền Trung 1.293,17 đồng/kWh và miền Nam 1.104,32 đồng/kWh.

Với điện mặt trời nổi không sử dụng pin lưu trữ, mức giá tương ứng là 1.939,74 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.560,63 đồng/kWh tại miền Trung và 1.340,21 đồng/kWh tại miền Nam.

Đáng chú ý, khung giá cao hơn được áp dụng cho các dự án kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Điện mặt trời mặt đất có lưu trữ có mức giá tối đa lần lượt là 1.813,48 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.469,90 đồng/kWh tại miền Trung và 1.254,97 đồng/kWh tại miền Nam.

Mức cao nhất thuộc về điện mặt trời nổi kết hợp hệ thống pin lưu trữ tại miền Bắc, với 2.120,31 đồng/kWh. Tại miền Trung và miền Nam, mức giá tương ứng là 1.703,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh.

Như vậy, cùng một loại hình dự án, khu vực miền Bắc đang có khung giá tối đa cao nhất. Đồng thời, dự án có hệ thống lưu trữ được hưởng khung giá cao hơn so với dự án không có lưu trữ.

Vì sao dự án có pin lưu trữ được ưu tiên?

Việc đưa hệ thống pin lưu trữ vào tính toán khung giá phản ánh chi phí đầu tư bổ sung cũng như vai trò của khả năng lưu trữ, điều tiết nguồn điện mặt trời.

Theo Quyết định 2946/QĐ-BCT, để tính mức giá tối đa đối với nhà máy điện mặt trời có hệ thống pin lưu trữ, công suất hệ thống pin tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời và thời gian lưu trữ/xả là 2 giờ.

Điều này khiến nhóm dự án tích hợp BESS có lợi thế về mặt khung giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể hiểu mức 2.120,31 đồng/kWh là mức giá được mặc nhiên hưởng cho toàn bộ sản lượng điện.

Khung giá phát điện là cơ sở để xác định và đàm phán giá trong các hợp đồng mua bán điện, chứ không phải một mức giá mua điện cố định áp dụng cho mọi dự án. Vì vậy, hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào khả năng đàm phán giá điện, chi phí vốn, suất đầu tư, sản lượng điện, chi phí vận hành và đặc biệt là chi phí đầu tư, thay thế hệ thống pin lưu trữ.

Quy định về phương pháp xác định và phê duyệt khung giá phát điện hiện được thực hiện theo Thông tư 09/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương; văn bản này đã được sửa đổi, bổ sung trong năm 2025.

Nhà đầu tư nào có lợi thế?

Xét riêng trên phương diện mức giá trần, nhóm có lợi thế nhất là các dự án điện mặt trời nổi kết hợp BESS tại miền Bắc, khi mức giá tối đa lên tới 2.120,31 đồng/kWh. Tiếp đến là điện mặt trời nổi có BESS tại miền Trung với 1.703,21 đồng/kWh và miền Nam với 1.461,39 đồng/kWh.

Với dự án điện mặt trời mặt đất có BESS, mức giá tối đa lần lượt là 1.813,48 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.469,90 đồng/kWh tại miền Trung và 1.254,97 đồng/kWh tại miền Nam.

Tuy nhiên, lợi thế về khung giá không đồng nghĩa lợi thế tuyệt đối về lợi nhuận. Dự án có mức giá trần cao hơn đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về hệ thống lưu trữ, trong đó riêng BESS đã làm tăng vốn đầu tư ban đầu và phát sinh các chi phí liên quan đến vận hành, bảo trì, suy giảm dung lượng và thay thế thiết bị.

Vì vậy, nhóm nhà đầu tư có lợi thế hơn sẽ là những chủ đầu tư có khả năng kiểm soát tốt chi phí đầu tư BESS, có vị trí dự án phù hợp, khả năng đấu nối thuận lợi và có phương án khai thác hiệu quả hệ thống lưu trữ.

Một điểm đáng chú ý khác là danh sách khu vực áp dụng khung giá đã được Bộ Công Thương quy định cụ thể tại phụ lục của Quyết định 2946/QĐ-BCT. Theo đó, nhiều địa phương phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc khu vực miền Bắc; trong khi Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng thuộc khu vực miền Trung.

Quyết định 2946/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 5.11.2026, tạo cơ sở mới để các dự án điện mặt trời thuộc phạm vi áp dụng tính toán, đàm phán giá phát điện trong năm 2026.

Khung giá điện mặt trời năm 2026

Đơn vị: đồng/kWh; mức giá chưa bao gồm VAT. Nguồn: Quyết định 2946/QĐ-BCT ngày 5.11.2026 của Bộ Công Thương.