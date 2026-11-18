Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM). Sân khấu được thiết kế theo hướng mở, tận dụng cảnh quan ven sông cùng những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và cầu Ba Son làm phông nền.

Sân khấu lễ khai mạc được bố trí bên bờ sông Sài Gòn, với không gian trình diễn hướng ra khu vực khán đài. Công trình có sức chứa gần 4.000 chỗ ngồi, trong đó khoảng 2.000 vé được dành cho người dân theo dõi trực tiếp chương trình.

Ngọn đuốc màu vàng cao hàng chục mét là điểm nhấn chính giữa sân khấu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Công trình có phần thân vươn cao, phía trên xòe rộng như những cánh hoa, kết hợp hệ thống chiếu sáng dọc thân đuốc.

Khu vực khán đài chính diện sân khấu được bố trí ghế ngồi dành cho đại biểu và khán giả theo dõi trực tiếp lễ khai mạc.

Các hạng mục cuối cùng phục vụ lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang được gấp rút hoàn thiện trước ngày diễn ra sự kiện.

Hệ thống pano, bảng nhận diện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được bố trí dọc lối đi tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Khu vực bến tàu tại Công viên Bờ sông Sài Gòn nằm trong không gian tổ chức các hoạt động đường thủy của lễ khai mạc. Theo kịch bản, 21 vận động viên sẽ tham gia nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn, đi qua các địa danh như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ trước khi tiến về khán đài chính.

Song song với việc hoàn thiện các hạng mục sân khấu, công tác hậu cần cũng được triển khai tại khu vực tổ chức. Các nhân viên tiếp tục vận chuyển vật dụng, sắp xếp và chuẩn bị những phần việc cần thiết để phục vụ chương trình khai mạc.

Không chỉ diễn ra trên sân khấu chính, lễ khai mạc còn mở rộng ra không gian trên sông Sài Gòn. Hơn 100 vận động viên dự kiến tham gia các hoạt động hộ tống và trình diễn với thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước cùng nhiều phương tiện khác, tạo điểm nhấn cho chương trình.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn thể thao thuộc 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các đoàn tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, có sự tham gia của khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài.