Khung cảnh hoang tàn sau các cuộc bạo loạn ở Pháp
Hàng loạt ôtô bị đốt cháy, cửa hàng bị cướp phá và các tòa nhà công quyền bị tấn công tại nhiều thành phố của Pháp sau các cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn.
Hôm Chủ nhật (18/10), nhiều tuyến phố tại Pháp ngổn ngang ôtô cháy rụi, cửa hàng bị đập phá và các cơ sở kinh doanh bị cướp bóc sau một đêm bạo lực được mô tả là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.
Các cuộc tuần hành hôm thứ Bảy ban đầu diễn ra tương đối ôn hòa, nhằm phản đối giá cả leo thang và mức sống suy giảm. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi những nhóm thanh niên đeo mặt nạ đốt xe, cướp phá cửa hàng và tấn công các công trình công cộng tại Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Lille và Strasbourg.
Nhiều công trình công cộng trở thành mục tiêu tấn công, trong đó có các tòa thị chính tại Limoges, Marseille và Lille. Một khu phức hợp cảnh sát ở Bordeaux cùng văn phòng du lịch tại Lyon cũng bị phá hoại.
Phó Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire cho biết “toàn bộ đường phố đã bị tàn phá”. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình ném vật thể và bắn pháo hoa.
Làn sóng bạo lực khởi phát từ các cuộc tuần hành quy mô lớn do sinh viên dẫn đầu vào tháng trước, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực của Pháp, phản ánh sự bất bình trước tình trạng cơ sở vật chất trường học xuống cấp, chi phí sinh hoạt tăng cao và những gì người biểu tình cho là sự thiếu hành động của chính phủ.
Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố những người liên quan đến các vụ cướp phá và tấn công công trình công cộng sẽ bị truy tố, trừng phạt theo pháp luật.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khung-canh-hoang-tan-sau-cac-cuoc-bao-loan-o-phap-post1886464.tpo