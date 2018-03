Khủng bố IS run rẩy khi 'Hổ Syria' đè bẹp các nhóm phiến binh chuẩn bị kéo về Deir Ezzor

Sau khi chiến thắng tại Đông Ghouta, lực lượng đặc nhiệm Tiger 'Hổ Syria' sẽ chọn hủy diệt tàn binh khủng bố IS vốn nhân cơ hội trỗi dậy khi quân đội Syria đang giao chiến với nhóm thánh chiến tại Damascus.

Cuộc chiến khốc liệt giữa quân đội Syria (SAA) và các nhóm phiến binh tại Đông Ghouta đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm khủng bố IS trỗi dậy tại chiến trường Deir Ezzor.

Thậm chí IS đã tổ chức nhiều đợt tấn công và đánh chiếm một số căn cứ nhỏ của quân đội Syria dọc theo bờ sông Euphrates.

Những căn cứ khác dọc theo sa mạc Deir Ezzor cũng bị IS đồng loạt tấn công.

Nhằm giành thế tại Đông Ghouta, quân đội Syria đã phải rút toàn bộ lực lượng chủ lực ra khỏi Deir Ezzor.

Ngay cả sư đoàn Tiger "Hổ Syria", lực lượng gây khiếp đảm nhất cho khủng bố IS cũng được điều về cho chiến trường Đông Ghouta.

Chính điều này đã khiến IS không còn gặp đối thủ mạnh và chúng mặc sức tung hoành.

Trong thời gian qua lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng rất hiếm có các cuộc xuất kích nhằm vào IS do hình thái chiến trường Syria thay đổi, mọi quan tâm chỉ tập trung vào Đông Ghouta và Afrin.

Đối thủ khác của IS là lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cũng không thể có các cuộc tấn công vì đang phải đối mặt với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin.

Các cánh quân quốc tế khác cũng hầu như không có một cuộc truy quét tàn binh IS nào tại chiến trường này, điều này đã tạo thế không thể thuận lợi hơn cho khủng bố IS vùng dậy không những tại Deir Ezzor và còn xung quanh khu vực thủ đô Damascus.

Sau hơn một tháng tấn công liên tiếp, quân đội Syria gần như kết thúc chiến dịch Đông Ghouta, giải phóng hơn 90% diện tích Đông Ghouta.

Sư đoàn Tiger - Lực lượng chủ công nòng cốt trong chiến dịch này cũng chuẩn bị cho chiến dịch mới ngoại ô Damascus.

Một trong những vấn đề gai góc hiện nay là giải quyết trọn vẹn khu vực thủ đô Damascus trở thành khu vực an toàn, thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại chính trị của chính quyền Syria trong việc tái khẳng định vị thế của một quốc gia có chủ quyền ở Trung Đông.

Sự tồn tại của IS trong khu vực trại tị nạn Yarmouk và quận Al-Qadam là một vấn đề nhức nhối, buộc các lực lượng vũ trang Syria và không quân Nga phải giải phóng khu vực này khỏi IS.

Trong tháng qua, IS đã giành được quyền kiểm soát Trại tị nạn người Palesstine Yarmouk, quận Hajar Aswad và hầu hết quận al-Qadam trên vùng ngoại ô phía nam Damascus.

Các đơn vị vũ trang Syria đã thất bại khi tiếp quản khu vực trên sau khi lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda) rút khỏi địa bàn.

Đến thời điểm này, lực lượng Tiger, sư đoàn cơ giới số 4, sư đoàn thiết giáp số 9 và các đơn vị Vệ binh Cộng hòa vẫn tiếp tục bao vây thành phố Douma để cưỡng bức lực lượng Jaysh Al-Islam đầu hàng và di tản lực lượng.

Trong trường hợp Jaysh Al-Islam quyết chống cự, quân đội Syria phối hợp với không quân Nga sẽ tiến hành các hoạt động quân sự tiến công thành phố.

Trong những ngày sắp tới, những nhóm phiến binh cuối cùng của Faylaq Al-Rahman, đang kiểm soát các khu vực này sẽ giao nộp lại cho quân đội Syria, khởi hành đến khu vực Afrin, gia nhập lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Quân đội Syria cũng chưa thể mở các cuộc tấn công trực diện vào lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) tại khu vực Afrin vì lo ngại căng thẳng dâng cao với Ankara gây bất lợi cho Damascus trong tình thề hiện tại.

Vì vậy nhân cơ hội quét sạch IS tại khu vực Damascus và có thể mở luôn hướng tấn công về Deir Ezzor diệt gọn những căn cứ IS vừa đánh chiếm.

Khủng bố IS vẫn là một lực lượng không thể xem thường khi trong tay chúng vẫn đang còn khoảng 10.000 phiến binh cuồng tín.

Nếu để IS trỗi dậy thành công, hình thái trên chiến trường Syria sẽ càng gây bất lợi cho liên quân Nga-Syria.

Đến lúc này quân đội Syria sẽ phải chia nhỏ và căng mình trên nhiều mặt trận.

Đây là điều cả Nga và Syria không hề mong muốn.

Trong những ngày tới, khủng bố IS sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của không quân Nga và quân đội Syria.

Một lần nữa, lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" sẽ hủy diệt tàn binh khủng bố IS này.

Việt Hùng