Khun Há, Mường Khoa phát huy tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Quang cảnh buổi làm việc.

Năm 2026, xã Khun Há vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng: duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp với sản lượng lương thực đạt 6.410 tấn và sản xuất công nghiệp đạt trên 205 tỷ đồng, đều đạt 100% kế hoạch. Công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả tích cực với tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,78%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 144%; doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 114%.

Lãnh đạo UBND xã Khun Há báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đoàn công tác.

Xã Mường Khoa đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đạt được một số kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; một số chỉ tiêu về sản lượng chè, thủy sản, chăn nuôi đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách đạt 124,7% dự toán. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo UBND xã Mường Khoa báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đoàn công tác.

Triển khai dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13, xã Khun Há có tuyến đường đi qua dài khoảng 10,45km với tổng diện tích đất dự kiến ảnh hưởng là 81,5ha. Qua rà soát, toàn xã có khoảng 308 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 70 hộ có nhà ở hoặc đất liên quan cần xem xét di chuyển hoặc bố trí tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu, xã đã nghiên cứu quy hoạch khu tái định cư tại bản Đông Pao với quy mô khoảng 4,3ha, dự kiến bố trí khoảng 80 suất (khoảng 250m²/suất) nhằm ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Đối với xã Mường Khoa, dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) đi qua địa bàn với chiều dài tuyến khoảng 6,7km và tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng trên 50ha. Xã đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để rà soát chi tiết quy mô tác động, hoàn thiện các thủ tục đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và chuẩn bị quỹ đất tái định cư nhằm đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho người dân khi triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định, 2 xã đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, tạo động lực tăng trưởng cho địa phương. Đồng thời làm rõ hơn các nội dung trong công tác phối hợp thực hiện; giải đáp các nội dung đề xuất, kiến nghị của 2 xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 xã tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu, cụ thể hóa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, hai xã có lợi thế về cảnh quan vùng chè đẹp, cần tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh. Trong đó, chú trọng cơ cấu lại diện tích chè, phát triển vùng chè hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; bảo tồn, phát huy giá trị vùng chè cổ, phát triển cây dược liệu, nhất là cây sâm, từng bước nâng cao giá trị và đa dạng hóa sản phẩm chè. Đồng thời, nghiên cứu phát triển vịt cỏ xanh theo hướng đặc sản địa phương và hình thành vùng sản xuất cà phê tập trung.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí yêu cầu 2 xã rà soát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn; chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Quan tâm phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo điểm nhấn và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo kết quả thực hiện chương trình. Về thu ngân sách, cần rà soát hiện trạng dân cư, nhà ở và tình hình sử dụng đất; thực hiện các thủ tục chuyển quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Đồng chí đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng phương án tổng thể về quỹ đất giai đoạn 2026-2030, tính toán cân đối nguồn thu, chi từng năm. Giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp dân cư, kịp thời báo cáo tỉnh xem xét điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế. Đối với dự án đường cao tốc, các xã cần căn cứ mốc tuyến đã xác định, tổ chức họp dân, hướng dẫn kê khai tài sản, kiểm đếm, xác định chủ sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn triển khai các bước theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc liên kết sản xuất, tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm; tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, rút ngắn thời gian xác định chủ sử dụng đất, quy chủ trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Đoàn công tác khảo sát thực địa phương án bố trí tái định cư và bãi đổ thải để chuẩn cho dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) trên địa bàn 2 xã.

Trước khi làm việc với 2 xã, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa về phương án bố trí tái định cư và bãi đổ thải trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) trên địa bàn 2 xã.