Khun Há: 4 người bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Theo đó, 4 người trong một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn nấm lạ gồm: Cứ A Sề (SN 1998), Chang Thị Dùa (SN 1999), Cứ A Xà (SN 1956), Lù Thị Sày (Sn 1957) đều ở bản Lao Chải 2, xã Khun Há.

Các bệnh nhân được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chiều 5/10, cả gia đình ông Xà đi làm nương cách nhà khoảng 8km. Ông Cứ A Xà hái nấm dại mọc trên cây gỗ để nấu canh ăn cùng cơm tối. Loại nấm này có màu trắng và gia đình vẫn thường ăn khi làm nương. Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm, các thành viên trong gia đình lần lượt xuất hiện triệu chứng: nôn mửa, đau bụng. Cả gia đình cố gắng đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Nhận thấy các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc nặng, nhân viên y tế đã chuyển cả 4 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu lúc 23 giờ cùng ngày. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành điều trị theo phác đồ, gồm: súc ruột, truyền dịch, bù điện giải, xét nghiệm máu, siêu âm và theo dõi các chỉ số liên quan. Đến sáng 6/10, sức khỏe của 4 bệnh nhân dần ổn định, không còn đau bụng, nôn mửa và có thể nói chuyện bình thường.

Sức khỏe các bệnh nhân đã hồi phục, ổn định.

Trước nguy cơ ngộ độc nấm tự nhiên thường xuyên tái diễn vào mùa mưa ẩm, ngành Y tế địa phương đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu hái, chế biến các loại nấm hoang dại không rõ nguồn gốc để phòng ngừa những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.