'Khúc tri ân' tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước ngày truy điệu

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự chương trình.

Dự chương trình còn có đông đảo cựu chiến binh; đoàn viên thanh niên và người dân thành phố.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thông qua âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa, chương trình gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời kết nối ký ức chiến tranh với trách nhiệm gìn giữ hòa bình của thế hệ hôm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (ở giữa) đến dự chương trình.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như: Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Tùng Lâm, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Nguyễn Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các nhóm múa....

Mở đầu đêm nghệ thuật là những giai điệu gợi nhắc lịch sử đấu tranh của dân tộc, trong đó có bài thơ chúc Tết Mậu Thân năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca khúc “Tổ quốc ơi ta đã nghe”.

Các tiết mục tiếp nối khắc họa sự hy sinh của người lính, nỗi đau mất mát do chiến tranh và tình cảm của hậu phương dành cho những người đã ngã xuống.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tiếp đó, khán giả được lắng nghe nhiều ca khúc như: “Hẹn ước Bắc Nam”, “Màu hoa đỏ”, “Đón các anh về với đất mẹ”, “Dưới cờ Tổ quốc anh về”, “Người lính già và hoa hồng thắm”, “Vết chân tròn trên cát”, “Hát cho người còn sống”, “Còn gì đẹp hơn”...

Mỗi tác phẩm góp phần tái hiện những ký ức về chiến tranh, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và nhắc nhở người hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa họa sĩ Lê Sa Long và bác sĩ Trần Văn Bản, 82 tuổi, cựu bác sĩ quân y tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự chương trình "Khúc tri ân".

Trên sân khấu, họa sĩ Lê Sa Long thực hiện ký họa chân dung bác sĩ Trần Văn Bản, như một cách khắc họa nghĩa tình đồng đội và sự tiếp nối trách nhiệm tri ân trong thời bình.

Cũng tại đây, các văn nghệ sĩ có nhiều chia sẻ xúc động về sự hy sinh của những thế hệ đi trước và trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu để giành lấy.

Khép lại đêm nghệ thuật là nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu, văn nghệ sĩ.

Những ngọn nến được thắp lên cùng các ca khúc “Ngọn nến tri ân”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Bài ca không quên” tạo nên không gian tưởng niệm trang nghiêm, gửi gắm lòng thành kính đến các Anh hùng liệt sĩ.

Các văn nghệ sĩ thể hiện nhiều tác phẩm âm nhạc về quê hương, đất nước và người lính.

Chương trình “Khúc tri ân” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tưởng niệm trước lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Trong số này có 698 hài cốt riêng lẻ và một hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ viếng và truy điệu được tổ chức sáng 14/10 tại công viên; sau đó, các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Những ngọn nến lung linh trong đêm nghệ thuật.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, “Khúc tri ân” không chỉ là lời tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng và chung sức xây dựng, bảo vệ đất nước.