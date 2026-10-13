'Khúc tri ân' tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước lễ truy điệu tại TP.HCM

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và đông đảo cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, kết hợp âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa, gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Phạm Khánh Ngọc, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Nguyễn Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các nhóm múa.

Mở đầu chương trình là những giai điệu gợi nhắc lịch sử đấu tranh của dân tộc, trong đó có bài thơ chúc Tết Mậu Thân năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca khúc "Tổ quốc ơi ta đã nghe". Các tiết mục tiếp nối khắc họa sự hy sinh của người lính, những mất mát do chiến tranh và tình cảm của hậu phương dành cho các chiến sĩ đã ngã xuống.

Nhiều ca khúc như "Hẹn ước Bắc Nam", "Màu hoa đỏ", "Đón các anh về với đất mẹ", "Dưới cờ Tổ quốc anh về", "Vết chân tròn trên cát", "Hát cho người còn sống", "Còn gì đẹp hơn" lần lượt được trình diễn, tái hiện ký ức chiến tranh và nhắc nhớ giá trị của hòa bình hôm nay.

Đặc biệt, tiết mục khắc họa hình ảnh người mẹ đau đáu nỗi lòng suốt nhiều năm tháng, mòn mỏi ngóng chờ tin con nhưng không biết con đã hy sinh nơi đâu, nằm lại trên vùng đất nào. Nỗi đau mất con hòa cùng niềm mong mỏi tìm được hài cốt để đưa con trở về với đất mẹ đã chạm đến trái tim người xem, gợi nhắc những mất mát, hy sinh mà chiến tranh để lại và hành trình tri ân những người đã ngã xuống.

Một trong những điểm nhấn của chương trình những chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Bản, 82 tuổi, cựu bác sĩ quân y tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Trên sân khấu, bác sĩ Trần Văn Bản đã kể lại khoảng thời gian khi sống sót trở về và hành trình đi tìm hài cốt những người đồng đội.

Chương trình còn có những chia sẻ của các văn nghệ sĩ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, cũng như trách nhiệm của người trẻ trong gìn giữ và phát huy những giá trị được đánh đổi bằng xương máu.

Khép lại đêm nghệ thuật là nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu và văn nghệ sĩ. Trong không gian trang nghiêm, những ngọn nến cùng các ca khúc "Ngọn nến tri ân", "Linh thiêng Việt Nam", "Bài ca không quên" được cất lên, gửi gắm lòng thành kính đến các Anh hùng liệt sĩ.

Chương trình "Khúc tri ân" nằm trong chuỗi hoạt động tưởng niệm trước lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và một hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu tại công viên, sau đó đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, "Khúc tri ân" góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở mỗi người trân trọng hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng và chung sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.