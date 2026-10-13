'Khúc tri ân' tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Dự Chương trình có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thành phố.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (ngoài cùng bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà (thứ ba từ phải sang), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” được chia thành các chương: Mậu Thân 1968; Mệnh lệnh từ trái tim; Viết tiếp lời non sông với những ca khúc cách mạng như “Tổ quốc ơi ta đã nghe”; “Hẹn ước Bắc Nam”; “Dưới cờ Tổ quốc anh về”; “Còn gì đẹp hơn”, ca cảnh "Đón các anh về với đất Mẹ”… Chương trình nghệ thuật kết thúc bằng ca khúc “Bài ca không quên” thay lời kính cẩn tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cũng như thế hệ hôm nay nói chung đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập từ do của dân tộc, vì hạnh phúc bình yên của đất nước hôm nay.

Nghi thức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

“Khúc tri ân” cũng bao gồm các chương trình giao lưu với bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản dù đã 82 tuổi vẫn nhiệt tình, cần mẫn tình nguyện hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; giao lưu với Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh về cảm xúc sáng tác và biểu diễn tác phẩm hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; giao lưu với họa sĩ Lê Sa Long về tác phẩm hội họa về những Anh hùng liệt sĩ; nghệ sĩ Cao Minh về thời gian hóa thân vào nhân vật chiến sĩ cách mạng kiên trung trong bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”…

Tiếp mục thắp đuốc khai mạc chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hoạt cảnh người mẹ đón con về trong chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước đang nằm tại Nhà tưởng niệm Công viên Lê Thị Riêng.

Nghi thức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn Thành phố với trọng tâm là công tác tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được chôn cất tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành trước đây). Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai nhiệm vụ, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 307 bộ di vật, trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Quang cảnh chương trình nghệ thuật tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Dự kiến, vào sáng 14/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trang trọng tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cho đến khi nào không còn thông tin liệt sĩ.

Đêm nghệ thuật "Khúc tri ân"

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP HCM và Ban Chỉ đạo 515. Thông qua âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa, chương trình thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời kết nối ký ức chiến tranh với trách nhiệm gìn giữ hòa bình của thế hệ hôm nay.

Đêm nghệ thuật có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Tùng Lâm, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Nguyễn Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các nhóm múa.

Sau 3 tháng triển khai, đã phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các tác phẩm được giới thiệu trong chương trình gồm Tổ quốc ơi ta đã nghe, Hẹn ước Bắc Nam, Đón các anh về với đất mẹ, Dưới cờ Tổ quốc anh về, Người lính già và hoa hồng thắm.

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, chương trình dự kiến có phần giao lưu giữa họa sĩ Lê Sa Long và bác sĩ Trần Văn Bản, 82 tuổi, cựu bác sĩ quân y tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Họa sĩ Lê Sa Long sẽ thực hiện ký họa chân dung bác sĩ Trần Văn Bản ngay trên sân khấu.

Một nội dung khác là cuộc giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh về ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về, cùng phần chia sẻ của các ca sĩ Cao Minh, Phương Thanh.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh là một trong những gương mặt nghệ sĩ tham gia trong chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tối 13/10

Chương trình khép lại bằng nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu và các văn nghệ sĩ.

Chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” nằm trong chuỗi hoạt động tưởng niệm trước lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ viếng và truy điệu diễn ra sáng 14/10 tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ