'Khúc tri ân' - Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Một tiết mục văn nghệ trong Chương trình nghệ thuật " Khúc tri ân". Ảnh: Đỗ Bá

Gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường

Chương trình do Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tạ Hữu Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM...

Chương trình nghệ thuật Khúc tri ân được dàn dựng thành ba chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông, tái hiện một chặng đường lịch sử hào hùng, nơi máu xương của bao thế hệ đã hòa vào khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Ngay từ những phút mở màn, không gian chương trình như lắng đọng khi lời thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, đưa người nghe trở về những năm tháng chiến đấu khốc liệt mà hào hùng.

Âm hưởng thiêng liêng ấy không chỉ khơi dậy khí thế tiến công bất khuất của quân và dân miền Nam, mà còn nhắc nhớ về một thế hệ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, mang theo niềm tin sắt son vào ngày đất nước thống nhất.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tổ quốc ơi ta đã nghe, Màu hoa đỏ, Bài ca không quên… được các nghệ sĩ thể hiện đầy xúc động. Mỗi giai điệu như một lời tri ân, mỗi lời ca như nhắc nhớ những hy sinh không thể đong đếm của các anh hùng liệt sĩ – những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương để Tổ quốc có được hòa bình, để hôm nay những người còn sống được tiếp bước dưới bầu trời độc lập.

Nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình

Trong không gian nghệ thuật thấm đẫm niềm biết ơn, quá khứ và hiện tại như gặp nhau. Những người con đã ngã xuống năm xưa không chỉ hiện diện trong ký ức, trong những giai điệu bất tử, mà còn trong lòng mỗi người dân hôm nay – như lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những điều thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.

Tính đến thời điểm này, TPHCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đưa 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Đây là hoạt động tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với hành trình tìm kiếm, quy tập các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất mẹ.

Tìm lại, đón các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương cũng chính là hành trình nối lại những sợi dây tình thân ruột thịt, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đáp lại niềm mong mỏi khôn nguôi của những gia đình đã bao năm chờ đợi tin người thân.

Có những cuộc chia ly đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Có những người mẹ, người cha ra đi khi vẫn chưa một lần được biết nơi con mình nằm lại. Có những gia đình qua bao thế hệ vẫn đau đáu kiếm tìm một phần hài cốt, một kỷ vật, một địa chỉ để người thân được trở về trong vòng tay quê hương.

Hôm nay, hành trình tìm kiếm và quy tập 731 hài cốt liệt sĩ là sự tiếp nối của lòng biết ơn, của trách nhiệm và tình nghĩa sâu nặng mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, tinh thần sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc thân yêu sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng các thế hệ hôm nay và mai sau.

Một số hình ảnh trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân các Anh hùng liệt sĩ:

Các đồng chí lãnh đạo trung ương tham dự chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.