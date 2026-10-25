'Khúc hoan ca' – dấu ấn âm nhạc Nhật Bản tại Nhà hát Hồ Gươm

Qua sự thể hiện của Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu (KSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ohta, cùng hai giọng opera Michiko Hariu và Kohei Yamamoto, trong chương trình "Khúc hoan ca", âm nhạc hàn lâm thế giới mở ra một hành trình giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp của nghệ thuật vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và văn hóa.

Các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn trong chương trình "Khúc hoan ca" trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm vào tối 24/10.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên, “Khúc hoan ca” đã đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc đầy mê hoặc của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản chinh phục người nghe bằng những trích đoạn opera đặc sắc, nơi mỗi giai điệu đều mang theo một câu chuyện, mỗi thanh âm đều có khả năng khơi gợi những rung động sâu kín trong tâm hồn.

Từ những aria trữ tình cho đến những đoạn nhạc giàu kịch tính và đối thoại sân khấu, khán giả cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp trong sáng, tính kịch và sức hấp dẫn đặc biệt của nghệ thuật opera Mozart.

Nhạc trưởng trẻ tài năng Gen Ohta chỉ huy dàn nhạc trong chương trình.

Trong khi đó, toàn bộ phần 2 của chương trình dành trọn cho di sản âm nhạc của một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển - Johannes Brahms. Với bản Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng, Op. 73 - tác phẩm được biết đến với vẻ đẹp ấm áp, sâu lắng và giàu chất trữ tình, người yêu âm nhạc cổ điển đắm mình trong thế giới âm nhạc vừa gần gũi, thân thuộc, vừa rộng mở với những suy tư về cuộc sống và con người.

Sự tiếp nối giữa Mozart và Brahms cũng tạo nên điểm nhấn nghệ thuật của “Khúc hoan ca”. Hai nhà soạn nhạc thuộc hai thời kỳ khác nhau, với những dấu ấn sáng tạo riêng biệt, đã cùng hiện diện trong một chương trình, đưa khán giả đi từ vẻ đẹp cân đối, trong sáng của âm nhạc Cổ điển đến chiều sâu trữ tình, giàu nội tâm của âm nhạc Lãng mạn. Hành trình ấy không chỉ cho thấy sức sống bền bỉ của những kiệt tác vượt thời gian mà còn khẳng định khả năng kết nối kỳ diệu của âm nhạc – thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch vẫn có thể chạm đến trái tim con người.

Soprano Michiko Hariu trong đêm biểu diễn đầu tiên tại Nhà hát Hồ Gươm.

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một chương trình biểu diễn, “Khúc hoan ca” còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thông qua những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới, các nghệ sĩ Nhật Bản đã góp phần đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và kết nối giữa những người yêu âm nhạc của hai quốc gia.

Đằng sau những đêm nhạc đầy cảm xúc trên sân khấu là hành trình bền bỉ của một tập thể nghệ thuật có bề dày truyền thống. Được thành lập từ năm 1953 tại Fukuoka, Nhật Bản, KSO là một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời, tiêu biểu của Nhật Bản. Với hơn 130 buổi biểu diễn mỗi năm, KSO tích cực giới thiệu âm nhạc giao hưởng đến công chúng, đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu và hợp tác nghệ thuật quốc tế.

Tenor Kohei Yamamoto thăng hoa trên sân khấu trong đêm 24/10.

Chỉ huy Dàn nhạc trong chương trình “Khúc hoan ca” nhạc trưởng trẻ tài năng Gen Ohta. Anh từng theo học chuyên ngành chỉ huy tại Trường Âm nhạc, Đại học Nghệ thuật Tokyo và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Chỉ huy tại đây. Gen Ohta từng khẳng định tài năng với Giải Nhì và Giải thưởng do khán giả bình chọn tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Tokyo lần thứ 17 dành cho các nhạc trưởng, năm 2015. Từ tháng 4/2024, Gen Ohta đảm nhiệm vị trí nhạc trưởng chính của KSO.

Đồng hành trong chương trình là hai giọng opera giàu kinh nghiệm của Nhật Bản. Trong đó, soprano Michiko Hariu từng có thời gian đào tạo tại Rome, Italia và giành Giải Đặc biệt tại Hội thảo Thanh nhạc quốc tế Santa Margherita Ligure năm 1999. Bà cũng đạt nhiều giải thưởng thanh nhạc tại Nhật Bản và đảm nhiệm nhiều vai diễn trong các tác phẩm opera kinh điển.

Còn Tenor Kohei Yamamoto là nghệ sĩ từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Tokyo và hoàn thành chương trình Biennio tại Nhạc viện Verdi Milan, Italia. Ông từng giành Giải Nhất tại Cuộc thi Thanh nhạc Italia và Cuộc thi Thanh nhạc Nhật Bản - Italia, đồng thời được Cơ quan Văn hóa Nhật Bản lựa chọn tham gia Chương trình Đào tạo nghệ sĩ trẻ ở nước ngoài. Trong sự nghiệp opera, Kohei Yamamoto từng thể hiện nhiều vai diễn nổi tiếng và từng tham gia vở opera Princess Anio – tác phẩm được dàn dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.