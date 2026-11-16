Khúc giao cảm thanh xuân và những mảnh ghép tình bạn

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi giàu cảm xúc của học sinh Phan Trâm Anh - Lớp 9H1 - Trường TH School (cơ sở Hòa Lạc, Hà Nội) gửi về tham gia Cuộc thi Viết và bình chọn "Trường học Hạnh phúc 2026".

Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn...”

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng từng viết về tình bạn: “Tình bạn hóa ra không phải là những lời hứa lớn lao mà là khoảnh khắc giản dị khi ta biết rằng mình không hề đơn độc...” (trích dẫn theo bản thảo).

Thật vậy, khi mới đặt chân đến một vùng đất mới, ta có thể chỉ xem đó là nơi mình dừng chân để học tập. Thế nhưng, sau một thời gian gắn bó, mảnh đất ấy lại được thổi hồn bằng những kỉ niệm vô giá, bằng những khoảnh khắc tưởng như sẽ còn mãi bên những người đồng hành, cùng viết nên câu chuyện tuổi trẻ của chúng ta.

Mảnh đất của bạn được thổi hồn bằng những điều gì? Đối với một học sinh cuối cấp như tôi, “vùng đất” ấy được chắp ghép từ những kỉ niệm bên thầy cô, bạn bè; từ tiếng trống trường vang lên mỗi buổi sáng, những giờ tan học buổi chiều, những cơn mưa bất chợt và cả những bước chân ríu rít trên sân trường. Khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua, nhìn lại những con người và hình ảnh từng gắn bó, tôi chợt nhận ra: Trường học chưa bao giờ chỉ là nơi để chúng ta tiếp thu kiến thức, rèn luyện tư duy và kỹ năng, mà còn là nơi bồi đắp tâm hồn, lòng trắc ẩn và tình yêu thương giữa con người với con người.

Thời học trò áo trắng trong tôi là những bài giảng tưởng chừng như kéo dài mãi, những đêm thức trắng để học bài, những trang giấy trắng cùng nét chữ nguệch ngoạc thơ ngây. Chỉ khi khoác lên mình chiếc áo cử nhân màu tím than, ta mới ngoảnh lại và nhận ra rằng chẳng có bài giảng nào kéo dài mãi mãi, chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua và chẳng có sự cố gắng nào là vô nghĩa. Đến lúc ấy, ta mới thấm thía lời thơ: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở! Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn...”.

Người ta thường nói tuổi học trò là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Đặc biệt với một học sinh cuối cấp như tôi, phải chăng chúng tôi đang đứng ở một khoảng thời gian thật đặc biệt: đủ lớn để biết dừng lại, trân trọng và tri ân những năm tháng học trò đang chầm chậm đi đến hồi kết, nhưng cũng chưa đủ lớn để hình dung hết những áp lực, lo toan của cuộc sống khi bước ra khỏi vòng tay cha mẹ và mái trường.

Với một học sinh lớp Chín như tôi, hình ảnh ngôi trường thân yêu luôn gắn liền với những người thầy, người cô miệt mài đứng trên bục giảng, truyền tiếp ngọn lửa đam mê và tri thức qua từng bài học; với những người bạn đồng trang lứa cùng lớn lên mỗi ngày; với những hình bóng lặng lẽ đồng hành bên cạnh mình. Tuổi học trò giản dị là thế. Đôi khi, chỉ một gói bim bim, một cây bút mực hay một quyển vở ô li cũng đủ viết nên cả một miền ký ức thanh xuân của ai đó.

Nếu có ai hỏi tôi: “Thời học sinh đối với bạn là gì?”, có lẽ tôi sẽ trả lời: “Đối với tôi, tuổi học trò là những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi”.

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, được đứng dưới cơn mưa mùa hạ cùng những người bạn năm ấy. Hôm đó, hoa phượng rực đỏ khắp sân trường, những tia nắng ấm len lỏi qua ô cửa sổ lớp học, còn tiếng trống trường vang lên như mang theo chút buồn bã, lưu luyến. Tất cả những hình ảnh ấy dường như đang nói thay tiếng lòng tôi. Bởi lẽ, chúng khiến tôi có cảm giác như đang muốn níu chúng tôi ở lại thêm một chút nữa... Chỉ một chút thôi cũng đã mãn nguyện.

Cơ thể tôi nặng trĩu, đôi chân chậm chạp bước về phía cổng trường. Đó là nơi mà một khi bước qua, tôi có thể vô tình bỏ lại phía sau biết bao kỉ niệm. Ông trời dường như cũng thấu hiểu nỗi lòng tôi nên đã để cơn mưa trút xuống, thay cho những giọt nước mắt đang chực trào trên đôi má ửng đỏ. Phải chăng, cơn mưa ấy sẽ cuốn trôi nỗi buồn trong tôi, sẽ thay tôi khóc, hay đơn giản là khóc cùng một người vốn rất mít ướt như tôi?

Đang đứng dưới bầu trời mưa, bỗng nhiên tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Khi ngoảnh đầu lại, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là những người bạn thân. Trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa dường như không còn lạnh lẽo nữa. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Không phải thời tiết thay đổi, mà chính cảm xúc trong tôi đã khác. Nhìn thấy tôi khóc, các bạn nhẹ nhàng an ủi:

“Bởi vì bọn tớ đã cùng đi với cậu trong những ngày nắng, nên nhất định bọn tớ sẽ cùng cậu đi qua những ngày mưa”.

Vậy là năm học ấy đã khép lại một cách nhẹ nhàng như thế. Đôi khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta chỉ thấy những mảnh kí ức rời rạc trong tâm trí. Nhưng chính những mảnh kí ức ấy, từng chút, từng chút một, lại ghép thành con đường đưa ta đến tương lai, giúp ta viết tiếp câu chuyện trưởng thành của mình. Dẫu chỉ là những mảnh ghép nhỏ bé, chúng vẫn mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Và tôi nhận ra rằng: Tình bạn hóa ra không phải là những lời hứa lớn lao, mà là những khoảnh khắc giản dị khi ta biết rằng mình không cô đơn.

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