Khúc ca tự hào hướng tới 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ Quảng Ninh

Với thể thơ lục bát, ngôn ngữ giản dị, nhịp điệu hào hùng, tác phẩm tái hiện dấu mốc lịch sử của phong trào công nhân Vùng mỏ, đặc biệt là cuộc Tổng bãi công năm 1936. Hào khí đấu tranh năm xưa được khắc họa qua tinh thần “Đồng tâm, kỷ luật”, trở thành sợi chỉ xuyên suốt kết nối các thế hệ người thợ mỏ.

Đồng chí Quản Minh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, xuống hầm lò động viên, tặng quà cán bộ công nhân Công ty Than Mạo Khê - TKV

Không dừng lại ở việc nhắc nhớ truyền thống, bài thơ còn khắc họa những phẩm chất bền bỉ của công nhân ngành Than trong lao động, sản xuất: ý chí vượt khó, tình đồng đội thủy chung và tinh thần tiên phong trong xây dựng quê hương. Những câu thơ về “an ninh năng lượng”, “kỷ nguyên hiện đại” mở rộng cảm hứng từ lịch sử đến hiện tại, gắn hình ảnh người thợ mỏ với yêu cầu phát triển của đất nước.

Điểm nhấn của tác phẩm là sự kết nối giữa truyền thống và khát vọng tương lai. Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí đổi mới, sáng tạo và phát triển của các thế hệ công nhân Vùng mỏ.

Được viết ngày 5/11/2026 tại Quảng Ninh, bài thơ là tiếng lòng tri ân và lời chúc mừng hướng tới dấu mốc 90 năm truyền thống, góp thêm một thanh âm tự hào trong bản hòa ca về đất mỏ anh hùng.

CÔNG NHÂN VÙNG MỎ QUẢNG NINH

Tác giả: Quản Minh Cường

Nhớ ngày Vùng mỏ đấu tranh

Đồng tâm, kỷ luật rạng danh đất này

Tổng bãi công dậy trời mây

Hào khí năm ấy còn đây lưu truyền

Thợ mỏ ý chí vững bền

Đồng lòng vượt khó, xây nền vinh quang

Kiên cường giữ xóm, giữ làng

Dựng xây đất nước mùa vàng thắm tươi

Công nhân tiên phong tuyệt vời

Ngành Than tiếp bước cuộc đời vẻ vang

Con đường rộng mở thênh thang

Sáng tạo sản xuất, giàu sang quê nhà

Hầm sâu hun đúc tài ba

Núi non Vùng mỏ bao la trập trùng

Nghĩa tình đồng đội thủy chung

Chia nhau gian khó, đi cùng tháng năm

Mỏ than thắp sáng trăm năm

An ninh năng lượng, âm thầm dựng xây

Biết bao thế hệ hôm nay

Kỷ nguyên hiện đại, đổi thay đẹp giàu

Đoàn kết phát triển dẫn đầu

Trí tuệ, hào sảng, bắc cầu vươn xa

Biển khơi sóng vỗ bao la

Vun đắp ý chí lời ca cao tầm

Khát vọng rộng lớn ươm mầm

Quảng Ninh quyết chí âm thầm tiến lên.