Khúc ca tự hào hướng tới 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ Quảng Ninh
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), bài thơ “Công nhân Vùng mỏ Quảng Ninh” của tác giả Quản Minh Cường là lời tri ân các thế hệ thợ mỏ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của vùng đất giàu bản sắc.
Với thể thơ lục bát, ngôn ngữ giản dị, nhịp điệu hào hùng, tác phẩm tái hiện dấu mốc lịch sử của phong trào công nhân Vùng mỏ, đặc biệt là cuộc Tổng bãi công năm 1936. Hào khí đấu tranh năm xưa được khắc họa qua tinh thần “Đồng tâm, kỷ luật”, trở thành sợi chỉ xuyên suốt kết nối các thế hệ người thợ mỏ.
Không dừng lại ở việc nhắc nhớ truyền thống, bài thơ còn khắc họa những phẩm chất bền bỉ của công nhân ngành Than trong lao động, sản xuất: ý chí vượt khó, tình đồng đội thủy chung và tinh thần tiên phong trong xây dựng quê hương. Những câu thơ về “an ninh năng lượng”, “kỷ nguyên hiện đại” mở rộng cảm hứng từ lịch sử đến hiện tại, gắn hình ảnh người thợ mỏ với yêu cầu phát triển của đất nước.
Điểm nhấn của tác phẩm là sự kết nối giữa truyền thống và khát vọng tương lai. Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí đổi mới, sáng tạo và phát triển của các thế hệ công nhân Vùng mỏ.
Được viết ngày 5/11/2026 tại Quảng Ninh, bài thơ là tiếng lòng tri ân và lời chúc mừng hướng tới dấu mốc 90 năm truyền thống, góp thêm một thanh âm tự hào trong bản hòa ca về đất mỏ anh hùng.
CÔNG NHÂN VÙNG MỎ QUẢNG NINH
Tác giả: Quản Minh Cường
Nhớ ngày Vùng mỏ đấu tranh
Đồng tâm, kỷ luật rạng danh đất này
Tổng bãi công dậy trời mây
Hào khí năm ấy còn đây lưu truyền
Thợ mỏ ý chí vững bền
Đồng lòng vượt khó, xây nền vinh quang
Kiên cường giữ xóm, giữ làng
Dựng xây đất nước mùa vàng thắm tươi
Công nhân tiên phong tuyệt vời
Ngành Than tiếp bước cuộc đời vẻ vang
Con đường rộng mở thênh thang
Sáng tạo sản xuất, giàu sang quê nhà
Hầm sâu hun đúc tài ba
Núi non Vùng mỏ bao la trập trùng
Nghĩa tình đồng đội thủy chung
Chia nhau gian khó, đi cùng tháng năm
Mỏ than thắp sáng trăm năm
An ninh năng lượng, âm thầm dựng xây
Biết bao thế hệ hôm nay
Kỷ nguyên hiện đại, đổi thay đẹp giàu
Đoàn kết phát triển dẫn đầu
Trí tuệ, hào sảng, bắc cầu vươn xa
Biển khơi sóng vỗ bao la
Vun đắp ý chí lời ca cao tầm
Khát vọng rộng lớn ươm mầm
Quảng Ninh quyết chí âm thầm tiến lên.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/khuc-ca-tu-hao-huong-toi-90-nam-ngay-truyen-thong-cong-nhan-vung-mo-quang-ninh-546470.html