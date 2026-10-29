'Khúc ca Blouse trắng' mang thông điệp hy vọng tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Ca khúc Blouse trắng" tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang

“Khúc ca Blouse trắng” là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế và Công ty Truyền thông Torimedia phối hợp tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cùng sự bảo trợ truyền thông của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế), Báo An ninh Thủ đô, Tạp chí Sức khỏe Việt, King & Queen Agency và Tạp chí Sức khỏe trẻ em.

Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình còn là nhịp cầu yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người bệnh trên hành trình chiến thắng bệnh tật, đồng thời tôn vinh những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Bộ Y tế, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng – Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế đã khẳng định vai trò cốt lõi của tinh thần nhân ái trong môi trường y tế. Ông chia sẻ, chiếc áo blouse trắng từ lâu không chỉ đơn thuần là trang phục của người thầy thuốc mà còn trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng và trách nhiệm cao cả đối với sức khỏe nhân dân. Bởi vậy, những hoạt động nghệ thuật hướng về người bệnh và nhân viên y tế như “Khúc ca Blouse trắng” mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, xoa dịu những nỗi đau bệnh tật và thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa người thầy thuốc với bệnh nhân.

BS. CKII. Đoàn Văn Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại chương trình

Đồng tình với những chia sẻ trên, BS.CKII. Đoàn Văn Phúc – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bày tỏ, giữa không gian bệnh viện, nơi hằng ngày các cán bộ y tế và người bệnh đã quen với tiếng máy móc, những ca trực nối dài cùng nhịp độ khám, chữa bệnh tất bật, sự hiện diện của những lời ca, tiếng hát đã mang đến một khoảng lặng dịu dàng, ấm áp. Những giai điệu ấy không chỉ giúp người bệnh có thêm niềm vui, thêm tinh thần lạc quan mà còn là nguồn động viên, khích lệ dành cho những người đang ngày đêm tận tụy trong màu áo blouse trắng. BS. Đoàn Văn Phúc cũng nhấn mạnh, khi chương trình nghệ thuật khép lại, điều còn đọng mãi không chỉ là những giai điệu đẹp mà hơn hết chính là tình cảm chân thành, sự quan tâm và sẻ chia giữa con người với con người.

Góp phần tạo nên không gian nghệ thuật thấm đượm tình yêu thương là sự tham gia nhiệt thành của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, cùng hòa thành những giai điệu của lòng nhân ái, từ ca khúc sâu lắng ca ngợi người chiến sĩ áo trắng “Có một nghề” qua giọng hát ca sĩ Việt Tú; những giai điệu quê hương tha thiết của NSƯT Hồng Liên, đến không khí tự hào, rộn ràng qua ca khúc “Kiêu hãnh Việt Nam tôi” (Lê Anh – Lê Trang)... Chương trình còn để lại những dư âm đẹp với tiếng kèn saxophone da diết của nghệ sĩ Kiều Sax hòa quyện cùng tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Thanh Quang và màn biểu diễn múa rối đặc sắc của nghệ sĩ Xuân Long.

MC Thảo Vân luôn đồng hành cùng "Khúc ca BLouse Trắng"

Giữa những giai điệu chan chứa yêu thương ấy, niềm xúc động còn hiện hữu trong ánh mắt, nụ cười của những người bệnh khi đón nhận sự quan tâm, sẻ chia. Cầm trên tay phần quà ấm áp tình người, một bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện không giấu nổi xúc động khi tâm sự rằng, những bài hát hay, sự quan tâm, động viên từ các bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm là nguồn an ủi, tiếp thêm động lực để người bệnh vững tin điều trị, mong sớm bình phục và trở về trong vòng tay gia đình.

Một số hình ảnh giao lưu nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Đa khoa Đức Giang:

Đại diện BLĐ Bệnh viện tri ân cảm ơn Ban Tổ chức, đơn vị tài trợ,, đơn vị truyền thông và các nghệ sĩ