Nằm giữa lòng Hà Nội, tại số 1 Tràng Tiền, Nhà hát Kịch Việt Nam là địa chỉ gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả sân khấu. Nơi đây chứng kiến những vai diễn đầu đời, sự ra đời của nhiều tác phẩm kinh điển và hành trình tiếp nối tình yêu nghệ thuật kịch nói. Trước thông tin Nhà hát chuẩn bị chuyển đến địa điểm mới, Văn Hóa có cuộc trò chuyện với Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu, để nhìn lại những dấu ấn của một địa chỉ sân khấu lâu đời, đồng thời lắng nghe những chia sẻ về chặng đường phía trước.