Khúc ca Blouse trắng - Giai điệu tri ân, kết nối yêu thương
Chiều ngày 17-11, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” số thứ 5 đã diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Những tiết mục nghệ thuật góp phần gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và lòng tri ân tới đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và y bác sĩ đang ngày ngày cống hiến thầm lặng tại nơi đây.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/khuc-ca-blouse-trang-giai-dieu-tri-an-ket-noi-yeu-thuong-64869