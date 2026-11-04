Khuất Văn Khang được triệu tập, đội tuyển Việt Nam nâng quân số lên 27 cầu thủ

Khuất Văn Khang được triệu tập bổ sung lên Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, Khuất Văn Khang từng bước khẳng định vị trí tại đội một Thể Công Viettel. Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ sinh năm 2003 là gương mặt giàu kinh nghiệm khi từng góp mặt tại nhiều giải đấu quốc tế ở các cấp độ U19, U20 và U23, trong đó có 3 Vòng chung kết U23 châu Á liên tiếp. Đáng chú ý, tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, anh được huấn luyện viên Kim Sang Sik trao băng đội trưởng và cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí thứ Ba.

Khuất Văn Khang cũng từng góp công vào những thành tích đáng chú ý của bóng đá Việt Nam, với chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia và Huy chương vàng SEA Games 33 trong màu áo U22 Việt Nam. Sở hữu khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí, tiền vệ này được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn chiến thuật cho ban huấn luyện.

Đây là cầu thủ thứ tư được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2026, sau Nguyễn Đăng Dương (Câu lạc bộ Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (Câu lạc bộ Thể Công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (Câu lạc bộ Hà Nội). Như vậy, quân số đội tuyển hiện được nâng lên 27 cầu thủ.

Danh sách triệu tập của Đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 được nâng lên 27 cầu thủ. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11 để chuẩn bị cho Casper Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik lần lượt gặp đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11 và đội tuyển Cộng hòa Kyrgyz ngày 17-11. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).