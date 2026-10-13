Khuân Bang mở hướng phát triển du lịch cộng đồng

Những nếp nhà truyền thống giữa không gian xanh tại thôn Khuân Bang, xã Chợ Mới.

Thôn Khuân Bang cách trung tâm xã Chợ Mới khoảng 6km, có giao thông khá thuận lợi, kết nối với tuyến đường BOT Chợ Mới - Thái Nguyên. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những cánh đồng lúa xanh mướt bao quanh, nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày qua nếp sống, phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của Khuân Bang là những ngôi nhà sàn truyền thống, tạo điều kiện phát triển dịch vụ lưu trú và trải nghiệm văn hóa. Bên cạnh đó, cây thị hơn 200 năm tuổi, giếng cổ cùng cảnh quan tươi mát cũng là những điểm nhấn có sức hấp dẫn đối với du khách.

Lần đầu đến tham quan Khuân Bang, chị Ngô Thị Oanh, du khách đến từ Bắc Ninh, ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên và những ngôi nhà sàn truyền thống. Chị nhận xét: Nơi đây có không gian yên bình, nét hoài cổ, người dân thân thiện và không khí trong lành. Tôi rất ấn tượng khi đến đây tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuộc sống của đồng bào địa phương.

Gia đình chị Lường Thị Oanh là một trong những hộ tiên phong đầu tư xây dựng nhà sàn phục vụ du khách. Chị Lường Thị Oanh cho biết: Gia đình tôi đầu tư xây dựng nhà sàn để phát triển dịch vụ lưu trú, đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tôi kỳ vọng hoạt động du lịch sẽ tạo thêm nguồn thu nhập, đồng thời góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương đến với du khách.

Ra mắt Hợp tác xã du lịch cộng đồng Khuân Bang, đánh dấu bước phát triển mới trong việc tổ chức các hoạt động du lịch tại địa phương.

Ngày 2-10, Hợp tác xã du lịch cộng đồng Khuân Bang được thành lập với 15 thành viên là các hộ dân trong thôn có điều kiện và mong muốn tham gia phát triển du lịch.

Ông Nông Dương Minh, Giám đốc Hợp tác xã du lịch cộng đồng Khuân Bang, cho biết: Sau khi thành lập, Hợp tác xã sẽ vận động các thành viên chỉnh trang nhà cửa, cải tạo không gian sinh hoạt để phát triển dịch vụ lưu trú; đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống và trải nghiệm đời sống người dân. Các thành viên sẽ phối hợp tổ chức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Cùng với sự chủ động của người dân, xã Chợ Mới đang tập trung đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng tại Khuân Bang. Trong năm 2026, địa phương đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn, phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, thể thao và giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ nay đến cuối năm, xã dự kiến tiếp tục đầu tư tuyến đường nội bộ trong thôn, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa kết nối các khu vực có cảnh quan đẹp, hình thành tuyến tham quan, trải nghiệm đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Địa phương cũng định hướng chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan khu vực cây thị 200 năm tuổi, giếng cổ và bổ sung các công trình phục vụ vui chơi, thể thao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Theo bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Mới, địa phương xác định Khuân Bang là điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống, ẩm thực và trải nghiệm đời sống người dân.

Đồng thời, địa phương nghiên cứu kết nối Khuân Bang với các điểm tham quan như hồ Tam Kha, thác Khe Cúp, đồi Nặm Tặc, động Thắm Hon để hình thành các tuyến du lịch, tăng thêm lựa chọn cho du khách.

Khuân Bang đang từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế mới, gắn khai thác tiềm năng du lịch với gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.