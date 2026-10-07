Khu vườn trồng hơn 100 cây thuốc quý tặng người nghèo của cụ ông 81 tuổi

Nhiều năm nay, vườn cây thuốc quý rộng hơn 1.000m² với hơn 100 loài cây thuốc nam của ông Nguyễn Văn Long (81 tuổi, ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) trở thành địa chỉ tìm đến của nhiều bệnh nhân nghèo.

Những loại cây thuốc nam trong vườn của ông Long được ông lặn lội tìm kiếm khắp nơi rồi mang về trồng, chăm sóc, nhân giống để giúp đỡ bà con nghèo chữa bệnh.

Một trong những loại dược liệu quý đó là cây dâu tằm quả dài. Quả cây này giúp làm đẹp da và ổn định đường huyết.

Trong khu vườn “cổ tích” của mình, loài cây Kim Ngân bạc là cây được ông Long quý trọng nhất. Cây này có thân dây leo như sợi rơm, hoa lúc ra màu bạc, lúc lớn màu vàng. Loại cây này chuyên trị lở loét và chỉ mọc ở những núi cao và sâu, khó tìm. Cách đây hơn 40 năm, ông đã tìm được cây này từ vùng rừng núi Bình Định cũ và mang về Cam Lâm trồng, chăm sóc và nhân giống để chữa bệnh cho bà con.

Ông Long kể rằng lúc trước mẹ ông bị lở loét khắp người, chính ông đã đi tìm cây Kim Ngân bạc này về làm thuốc cho mẹ ông uống. Ba ngày sau, các vết lở trên người mẹ ông bắt đầu lành lặn. Từ đó, ông xem loài cây này là “ân nhân” của đời mình.

Và ông quyết định đặt tên loài cây này cho cháu gái của mình để tri ân ơn cứu mạng mẹ mình.

Một loại cây khác cũng được ông Long nâng niu đó là: Sơn Thù Du. Cây này có quả tròn, hoa vàng chuyên trị các vấn đề về thận.

Dây Tầm phỏng có tác dụng làm dịu da, giảm ngứa... cũng góp mặt trong khu vườn nhà ông Long.

Cây Móng tay chuyên trị phong, hủi cũng có mặt trong vườn nhà ông Long.

Trong vườn nhà ông Long, các loại cây dược liệu mọc xem kẽ, xanh tốt quanh năm. Trong ảnh là loài cây Trinh nữ hoàng cung có lá thon, dài. Cây này là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền, nổi bật với công dụng hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng và phì đại tiền liệt tuyến lành tính.

Ông Lê Thịnh, người dân địa phương cho biết, ông từng được ông Long tặng thuốc để chữa bệnh nhức mỏi xương khớp. “Ông Long là người tốt. Biết tôi không có tiền đi bệnh viện và mua thuốc nên ông khám rồi cho tôi nhiều vị thuốc đã bào chế sẵn. Ông còn dặn uống thuốc chưa đỡ lại đến lấy, không phải trả tiền. Ai khá giả thì ông bán với giá phải chăng”, ông Thịnh nói.

Ông Long cho biết, từ trước tới nay, đối với người nghèo, ông luôn khám và cho thuốc miến phí.

Mỗi ngày, nhiều người ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh tìm đến nhà ông Long để tham quan vườn thuốc và nhờ ông bốc thuốc.

Bà Nguyễn Thị Nga (ở giữa, 75 tuổi, vợ ông Long) đang giới thiệu các loại cây thuốc nam trong vườn nhà mình cho du khách, bệnh nhân khi đến thăm vườn.

Loài cây Xương khỉ cũng góp mặt trong khu vườn độc đáo này. Cây có tác dụng chữa trị các bệnh ung, bướu.

Anh Nguyễn Văn Hùng (ở Cam Ranh, người từng được ông Long cứu chữa) vui vẻ nói: “Tôi đi làm thợ hồ và bị nổi bướu to bằng quả trứng cứt dưới lưỡi, đau và không thể nói chuyện được. Làm mệt nhưng không thể ăn uống nên kiệt sức. Tôi đi khắp nơi để chữa nhưng không hết. Tôi được người ta giới thiệu tìm đến bác Long. Bác cho thuốc về uống chứ không lấy tiền, tôi mừng và biết ơn bác Long lắm”.

Những loại thuốc sau khi được ông Long thu hái sẽ thái mỏng và phơi khô dưới nắng. Sau đó cho vào túi đựng và bốc theo đơn cho người bệnh.

Theo ông Long, từ năm 1976, ông đã tham gia Hội Đông y địa phương. Sau này, khi nghỉ công tác, ông được Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. “Ngày tôi còn làm ở cơ quan Nhà nước, sau giờ hành chính và cuối tuần, tôi lại về nhà trồng thuốc. Khi đó còn trẻ, cứ nghe nơi nào có cây thuốc quý là tôi tranh thủ đi tìm và đem về trồng trong vườn”, ông Long cho hay.

Ông Long cho biết ông rất yêu khu vườn của mình, nhờ nó mà ông đã cứu giúp được cho nhiều người. Vì vậy, ông cẩn thận chăm sóc tỉ mỉ cho từng loài cây để chúng phát triển, xanh tốt.

Năm 2018 ông Nguyễn Văn Long được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen vì: “Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chỉ thị 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Ngoài ra, ông cũng được BCH Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng Bằng khen vì: “Đã có thành tích trong công tác thừa kế, bảo tồn môn thuốc, bài thuốc và phương pháp chữa bệnh của Đông y”...

Nói về ông Long, ông Đặng Hữu Lộc, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa, đánh giá nhiều năm qua, ông Long có nhiều đóng góp cho lĩnh vực Đông y tỉnh nhà. “Vườn thuốc nam của ông Long có nhiều cây giống quý, hiếm. Đây là nỗ lực lớn của bản thân ông Long. Dù lớn tuổi nhưng tấm lòng nhân ái, giúp đỡ người nghèo của ông Long đáng ghi nhận. Tôi khâm phục tinh thần làm việc và ý chí cống hiến cho xã hội của ông Long”, ông Lộc nói.