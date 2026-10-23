Khu vực rừng Amazon tại Brazil phát thải nhiều hơn so với hấp thụ khí CO2

Sự mất cân bằng này đang làm trầm trọng thêm tình trạng Trái Đất ấm lên, đồng thời làm suy giảm vai trò của rừng mưa nhiệt đới này là nơi điều hòa khí hậu nhiệt đới quan trọng nhất trên thế giới.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng Amazon ở Rondonia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Nghiên cứu này, được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature (Anh), cho thấy các đám cháy rừng đã thải ra khoảng 1,47 tỷ tấn carbon dioxide mỗi năm, trong khi khả năng hấp thụ của rừng Amazon chỉ đạt khoảng 300 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc giảm bớt các vụ cháy rừng, chấm dứt nạn phá rừng và phục hồi rừng là những yếu tố then chốt để ngăn chặn rừng Amazon chạm tới "điểm bùng phát" – ngưỡng mà vượt qua đó, khu rừng này sẽ mất đi khả năng tự duy trì và phục hồi như một rừng mưa nhiệt đới.

Luciana Vanni Gatti, điều phối viên Phòng thí nghiệm khí nhà kính tại Viện Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Brazil (INPE) và là tác giả chính của nghiên cứu trên, cho biết: "Kết luận quan trọng từ nghiên cứu này rất đáng chú ý: vấn đề tại Amazon chính là hoạt động của con người. Chúng ta đang bị mất rừng vì mô hình phát triển của khu vực này".

Đám cháy rừng Amazon tại Tocantins, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hiện các nhà khoa học Brazil đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao khu rừng Amazon ngày càng hấp thụ ít carbon hơn và mức độ chi phối hiện tượng này do sự suy giảm khả năng quang hợp trước tình trạng gia tăng phân hủy thảm thực vật. Quỹ Nghiên cứu Sao Paulo cho rằng những kết quả nghiên cứu nêu trên củng cố tầm quan trọng của các chính sách bảo tồn và phục hồi đối với khu vực rừng Amazon thuộc Brazil, nơi đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự cân bằng khí hậu tại khu vực và trên toàn cầu.