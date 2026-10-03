Chế biến trái cây xuất khẩu tại Công ty Ba Sương Hậu Giang, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2026, ngày 3/10, tại Hà Nội, ông Đậu Ngọc Hùng, Trưởng Ban thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong quý III và 9 tháng năm nay đạt được kết quả tích cực. Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 ước đạt 4,21%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,6% của quý III/2024 và 3,71% của quý III/2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.

“Kết quả này thể hiện ở sự tăng trưởng khá đồng đều của nhiều lĩnh vực; trong đó, nổi bật là thủy sản, chăn nuôi và cây lâu năm. Đây là những động lực quan trọng giúp khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực và đóng góp tích cực cho xuất khẩu”, Trưởng ban Đậu Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Đối với thủy sản, sản xuất tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị sản phẩm thủy sản quý III/2026 ước tăng 5,19%, tính chung 9 tháng tăng 4,99%. Kết quả này chủ yếu nhờ nuôi trồng thủy sản phát triển tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, mở rộng các mô hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh và nuôi biển. Cụ thể, nuôi tôm nước lợ 9 tháng đạt 940,8 nghìn tấn, tăng 8,3%; cá rô phi tăng 10,2%; nuôi biển tăng 10,4%. Thủy sản đóng góp khoảng 28% vào mức tăng chung của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2026.

Trong chăn nuôi, đàn lợn và gia cầm tiếp tục tăng cả về quy mô và sản lượng nhờ chuyển dịch sang mô hình trang trại, tập trung, liên kết chuỗi và áp dụng an toàn sinh học. Giá trị sản phẩm chăn nuôi quý III ước tăng 5,13%, 9 tháng tăng 4,92%, đóng góp hơn 25% vào mức tăng chung của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Về cây lâu năm, sản lượng cây ăn quả tăng khá so với cùng kỳ nhờ mở rộng diện tích ở các cây có giá trị kinh tế cao, đồng thời cải thiện năng suất, chất lượng và phát triển mã số vùng trồng, hỗ trợ tốt hơn cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Sản lượng sầu riêng 9 tháng tăng 13,8% so cùng kỳ; mít tăng 8,7%; dừa tăng 6,4%. Giá trị sản phẩm cây lâu năm quý III ước tăng 4,49%, 9 tháng tăng 4,91%, đóng góp khoảng 21% vào mức tăng chung của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Bên cạnh các động lực chính nêu trên, sản xuất cây hàng năm và lâm nghiệp tuy không tăng đột biến nhưng vẫn giữ vai trò nền tảng. Sản xuất lúa dù diện tích giảm nhưng năng suất và sản lượng đều tăng, qua đó bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Khai thác gỗ tăng góp phần đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Cục Thống kê cho biết, xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng, kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 39,1 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi cũng hỗ trợ tích cực cho sản xuất.

Một yếu tố quan trọng khác là mặc dù vẫn xuất hiện thời tiết cực đoan cục bộ, nhưng điều kiện thời tiết ở nhiều vùng nhìn chung phù hợp cho sản xuất. Cùng với đó, công tác chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và liên kết tiêu thụ được các bộ, ngành và địa phương quan tâm triển khai kịp thời, qua đó đóng góp vào kết quả chung của toàn ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đối mặt với một số khó khăn như giá một số nông sản giảm hoặc ở mức thấp; chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn cao; rủi ro dịch bệnh vẫn tiềm ẩn; thời tiết cực đoan, mưa bão, hạn hán, xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến sản xuất trong những tháng cuối năm.

Ngoài ra, yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc cũng tạo áp lực lớn hơn đối với doanh nghiệp và người sản xuất.

Do đó, trong thời gian tới, Cục Thống kê khuyến cáo các địa phương cần tiếp tục tập trung giữ ổn định sản xuất, kiểm soát dịch bệnh, giảm chi phí đầu vào, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, mở rộng mô hình liên kết chuỗi và nâng cao chất lượng chế biến; đồng thời, cần theo dõi sát diễn biến thị trường, hỗ trợ tiêu thụ và xuất khẩu, qua đó, duy trì đà tăng trưởng tích cực của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.