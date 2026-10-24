Khu vực Nha Trang: Giá thuê nhà tăng mạnh

Thị trường cho thuê nhà ở và căn hộ chung cư ở khu vực Nha Trang đang trở nên sôi động khi nhu cầu thuê nhà tăng cao, đặc biệt từ khách Nga. Giá thuê tại nhiều khu vực tăng mạnh mang lại cơ hội cho chủ sở hữu bất động sản nhưng cũng tạo áp lực đối với người lao động và sinh viên có nhu cầu thuê nhà dài hạn.

Nhu cầu thuê nhà tăng

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực phía bắc Nha Trang, thời gian gần đây, nhiều khách Nga tìm thuê căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ để lưu trú dài ngày. Những căn hộ đầy đủ tiện nghi, gần biển và thuận tiện sinh hoạt được khách tìm thuê nhiều nhất. Giá thuê hiện dao động từ 8 đến 40 triệu đồng/tháng, tùy diện tích, vị trí và chất lượng nhà ở. Một người Nga đang thuê căn hộ tại khu vực phía bắc Nha Trang cho biết, gia đình anh gồm vợ chồng và con trai lựa chọn Nha Trang để tránh mùa đông lạnh giá tại quê nhà. Gia đình anh thuê căn hộ rộng khoảng 60m² với giá 20 triệu đồng/tháng. Mức giá này hợp lý bởi căn hộ có đầy đủ tiện nghi, thuận tiện sinh hoạt và phù hợp với nhu cầu lưu trú của gia đình.

Ông Nhật Thoại - môi giới bất động sản tại Nha Trang cho biết, lượng khách Nga tìm thuê nhà tăng nhanh trong thời gian gần đây khiến giá thuê nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 40 - 60% so với 3 tháng trước. Nhu cầu thuê nhà của khách Nga hiện khá lớn, trong khi nguồn cung phù hợp còn hạn chế.

Một góc khu vực Nha Trang.

Giá thuê căn hộ ở khu vực trung tâm Nha Trang đã tăng đáng kể. Trong quý III/2026, một số căn hộ hai phòng ngủ tại khu vực trung tâm được chào thuê khoảng 15 triệu đồng/tháng, tăng 50% so với mức bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng vào đầu năm.

Trong khi nhu cầu thuê nhà của khách nước ngoài tăng mang lại cơ hội kinh doanh cho các chủ sở hữu bất động sản, thì người thuê nhà dài hạn trong nước lại chịu áp lực về chi phí. Theo ghi nhận của phóng viên, giá thuê tại một số phân khúc phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên tăng khoảng 20% so với trước đây. Đối với những gia đình trẻ chưa có nhà ở, người lao động có thu nhập thấp và sinh viên, giá thuê nhà tăng khiến việc cân đối chi tiêu trở nên khó khăn hơn. Một số người phải tính đến phương án tìm nhà có diện tích nhỏ hơn hoặc chuyển ra khu vực xa trung tâm để giảm chi phí.

Nhiều yếu tố tác động đến thị trường

Ông Phan Việt Hoàng - Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa nhận định, khoảng một năm trở lại đây, nhu cầu thuê nhà ở và căn hộ chung cư tại Nha Trang tăng mạnh, kéo theo giá thuê tại nhiều khu vực tăng đáng kể. Diễn biến này chịu tác động từ nhiều yếu tố. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhu cầu thuê nhà để làm việc, sinh sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Nha Trang có sự thay đổi. Với vai trò là trung tâm hành chính, kinh tế và dịch vụ của tỉnh, Nha Trang thu hút lực lượng lao động đến công tác, làm việc, góp phần gia tăng nhu cầu thuê nhà dài hạn.

Bên cạnh đó, sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch, với việc mở rộng các đường bay quốc tế đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đưa lượng khách lớn đến Khánh Hòa đã thúc đẩy nhu cầu thuê căn hộ, nhà ở phục vụ khách du lịch. Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2026, lượng khách Nga đến Khánh Hòa tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Một bộ phận khách Nga có xu hướng lưu trú dài ngày, lựa chọn thuê căn hộ, nhà ở riêng lẻ để sinh hoạt, khiến nhu cầu thuê nhà tại những khu vực có lợi thế về du lịch gia tăng. Nhu cầu thuê nhà tăng, nguồn cung căn hộ tại khu vực trung tâm còn hạn chế dẫn đến giá thuê tăng mạnh trong ngắn hạn. Xu hướng tăng giá không chỉ diễn ra tại trung tâm Nha Trang mà còn có khả năng lan sang các khu vực vùng ven có kết nối giao thông thuận tiện và đầy đủ tiện ích sinh hoạt.

Nhận định về thị trường thời gian tới, ông Hoàng cho rằng, trong ngắn hạn, giá thuê nhà ở và căn hộ chung cư tại khu vực Nha Trang có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí tăng thêm tại những khu vực có lợi thế về vị trí, tiện ích và khai thác du lịch. Trước diễn biến này, cần tăng cường công tác quản lý, theo dõi và dự báo thị trường; từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu về giá thuê, nguồn cung, nhu cầu và tỷ lệ lấp đầy theo từng khu vực, phân khúc. Qua đó, giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp đánh giá sát quan hệ cung - cầu, dự báo xu hướng biến động giá và định hướng phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh cơ hội gia tăng doanh thu từ hoạt động cho thuê, việc quản lý người nước ngoài lưu trú cũng cần được quan tâm. Các chủ nhà, đơn vị kinh doanh cho thuê phải thực hiện đầy đủ quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, bảo đảm an ninh, trật tự, hạn chế những ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.