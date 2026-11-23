Đây là nút giao có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, gần các trường học, trong khi thiết kế giao cắt của ngã tư chưa bảo đảm thông thoáng, khiến tầm nhìn tại các hướng giao nhau bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Thời gian qua, tại khu vực này, các phương tiện từ nhiều hướng cùng lưu thông qua nút giao, trong khi tầm nhìn bị che khuất khiến việc quan sát, xử lý tình huống gặp khó khăn. Đáng chú ý, vào các khung giờ học sinh đến trường và tan học, lưu lượng người và phương tiện tăng cao, tại khu vực thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn, gây tâm lý bất an cho những người sinh sống và đi lại qua đây.

Đề nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng sớm tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trạng khu vực. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp như bổ sung biển cảnh báo, gương cầu lồi, vạch sơn giảm tốc hoặc các giải pháp điều tiết giao thông cần thiết. Việc sớm kiểm tra, có giải pháp khắc phục những bất cập tại nút giao không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, mà còn bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh tại các trường học lân cận.