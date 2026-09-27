Khu vực nào ở Trung Bộ còn mưa kéo dài?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 03 giờ ngày 27/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 90.8mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 79.2mm,…

Dự báo chiều và tối 27/9, khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều khu vực ở Trung Bộ còn mưa lớn kéo dài. Ảnh: PV

Đáng lưu ý tại Nam Bộ, cùng với mưa dông, khu vực này còn xuất hiện triều cường, đạt đỉnh vào thời điểm từ 14-16h chiều 27/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, triều cường sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi tối, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Dự báo sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường cùng thời điểm chiều và tối nay sẽ gây tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven biển ở Nam Bộ.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.