Khu vực Mường Khương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực IX và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai các dự án đầu tư công; thu ngân sách và công tác lập quy hoạch xây dựng.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo kết quả triển khai các dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước tại buổi làm việc.

Tính đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã khu vực Mường Khương đạt khoảng 56,4 tỷ đồng. Trong đó, xã Mường Khương đạt 37,4 tỷ đồng, bằng 70% kịch bản thu 9 tháng; xã Pha Long đạt 9 tỷ đồng, bằng 192%; xã Bản Lầu đạt 8,5 tỷ đồng, bằng 476%; xã Cao Sơn đạt 1,2 tỷ đồng, bằng 306% kịch bản thu 9 tháng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ tại hầu hết các địa phương còn chậm. Tính đến ngày 15/9, xã Pha Long có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 56,1%, tương đương 29,9 tỷ đồng; các địa phương còn lại đều có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Cụ thể, xã Cao Sơn đạt 46,7%, tương đương 17,7 tỷ đồng; xã Mường Khương đạt 38,5%, tương đương 74 tỷ đồng; xã Bản Lầu đạt 37,9%, tương đương 32,7 tỷ đồng.

Về công tác lập quy hoạch xây dựng, đến ngày 15/9, 100% các đơn vị đã gửi hồ sơ xin ý kiến chuyên môn của Sở Xây dựng. Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, Sở Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Một số dự án trên địa bàn khu vực Mường Khương chậm tiến độ do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Theo các địa phương, việc triển khai các dự án còn chậm do quy định về đầu tư, đấu thầu, định mức, đơn giá thay đổi, trong khi cán bộ cấp xã còn thiếu kinh nghiệm; một số dự án chậm do năng lực nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, tác động của thiên tai, giá vật liệu xây dựng tăng và yêu cầu điều chỉnh dự toán cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án. Công tác thu ngân sách còn gặp khó khăn do chính sách về thuế đã được điều chỉnh; nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp do vướng mắc về pháp lý và thị trường bất động sản trầm lắng.

Các địa phương đề nghị các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đầu tư, hoàn thiện hạ tầng.

Lãnh đạo các sở, ngành giải đáp, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn địa phương xử lý các vấn đề về đầu tư công, xây dựng, quy hoạch, đất đai, thu ngân sách và phát triển quỹ đất; đồng thời tiếp thu, tham mưu giải quyết những kiến nghị vượt thẩm quyền.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương khu vực Mường Khương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương chuyển từ cách thức tháo gỡ từng vụ việc sang quản lý tiến độ theo từng dự án, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Trọng tâm là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng và hiệu quả; khai thác bền vững các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất. Đồng thời, rà soát, đồng bộ hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, xung đột.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở là yếu tố trực tiếp quyết định kết quả chung của tỉnh, đòi hỏi các địa phương phải chủ động, quyết liệt và chịu trách nhiệm đến cùng.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc và Tổ công tác thăm Công ty Cổ phần thực phẩm Á Châu (xã Bản Lầu).

Thăm vùng sản xuất chè hàng hóa tại xã Mường Khương.

Kiểm tra thực tế Dự án Xây dựng hạ tầng khu đô thị phía Đông chợ trung tâm xã Mường Khương.

Trước đó, sáng 17/9, Tổ công tác số 2 của UBND tỉnh Lào Cai do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đi thực địa, kiểm tra đôn đốc tiến độ các dự án tại và thăm một số vùng sản xuất, chế biến nông sản tại khu vực Mường Khương.