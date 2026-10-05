Theo Thống kê Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được cải thiện liên tục qua các quý từ 9,31% trong quý I lên 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III.

Diễn biến này cho thấy, hoạt động kinh tế Đà Nẵng có xu hướng tăng tốc về cuối kỳ, đặc biệt trong quý III, khi hầu hết các khu vực kinh tế đều ghi nhận tốc độ tăng cao hơn mức bình quân 9 tháng.

Khu vực dịch vụ đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP Đà Nẵng trong quý III (ảnh MĐV)

Với kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng thuộc nhóm có mức tăng khá trong cả nước, đứng thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 địa phương trong 9 tháng. Trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đà Nẵng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong quý III và đứng thứ hai trong 9 tháng. So với các thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ ba trong cả quý III và 9 tháng năm 2026.

Thống kê Đà Nẵng cho hay, xét về mức độ đóng góp, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong quý III, khu vực này tăng 12,39%, đóng góp 6,47 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung; tính chung 9 tháng, mức tăng đạt 10,55%, đóng góp 5,57 điểm phần trăm. Như vậy, khu vực dịch vụ đã đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP của Đà Nẵng trong cả quý III và 9 tháng.

Mức đóng góp tăng thêm 0,90 điểm phần trăm trong quý III so với mức đóng góp bình quân 9 tháng, cùng với tốc độ tăng cao hơn, cho thấy khu vực dịch vụ là nhân tố quan trọng nhất tạo nên sự cải thiện về tăng trưởng của thành phố trong quý III năm 2026.

Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Khu vực này tăng 12,77% trong quý III, cao hơn đáng kể so với mức tăng 11,43% của 9 tháng, qua đó đóng góp 3,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP quý III và 3,21 điểm phần trăm trong 9 tháng.

So với mức đóng góp bình quân 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp thêm 0,58 điểm phần trăm trong quý III. Sự gia tăng cả về tốc độ tăng và mức đóng góp cho thấy khu vực sản xuất và xây dựng đã có sự cải thiện về động lực trong quý III, góp phần cùng khu vực dịch vụ tạo nên mức tăng trưởng GRDP 11,83% của thành phố.

Trong khi hai khu vực có quy mô đóng góp lớn tăng tốc, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Khu vực này tăng 3,71% trong quý III và 3,42% trong 9 tháng, tương ứng đóng góp 0,29 và 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Mặc dù mức đóng góp không lớn do quy mô khu vực tương đối nhỏ, tăng trưởng ổn định của khu vực này vẫn góp phần duy trì nền tảng tăng trưởng chung của thành phố. Cùng với đó, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,56% trong quý III và 11,16% trong 9 tháng, tiếp tục bổ sung vào mức tăng GRDP.

Theo Thông kê Đà Nẵng, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ là hai khu vực chủ lực, đóng góp tổng cộng 10,26 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP quý III, cao hơn đáng kể so với mức đóng góp tổng cộng 8,78 điểm phần trăm tính chung 9 tháng. Trong đó, khu vực dịch vụ đóng góp tăng thêm 0,90 điểm phần trăm và công nghiệp - xây dựng tăng thêm 0,58 điểm phần trăm so với mức đóng góp bình quân 9 tháng. Sự cải thiện đồng thời của hai khu vực này là yếu tố then chốt lý giải cho việc tốc độ tăng GRDP quý III đạt 11,83%, cao hơn kết quả của quý I và quý II