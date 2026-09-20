Khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần hơn 19.000 máy bay trong 20 năm tới

Máy bay A350-1000 do Airbus sản xuất. (Ảnh: Airbus cung cấp)

Với tốc độ tăng trưởng lưu lượng hành khách trong khu vực dự kiến đạt mức tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 5,1%, vượt xa mức trung bình toàn cầu 3,9%, khối lượng vận chuyển trong khu vực sẽ tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn dự báo.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ cần 19.120 máy bay chở khách mới, chiếm 45% tổng nhu cầu toàn cầu cho 42.060 máy bay mới trong giai đoạn này.

Trong số 19.120 máy bay chở khách mới mà khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần trong hai thập kỷ tới, khoảng 1/3 số máy bay sẽ dùng để thay thế đội bay hiện có và phần còn lại phục vụ nhu cầu tăng trưởng.

Động lực cho sự tăng trưởng này đến từ nền tảng kinh tế phát triển mạnh mẽ. Số người có thu nhập trung bình tại châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt 3 tỷ người vào năm 2045.

Kết hợp với quá trình đô thị hóa nhanh, vận chuyển bằng đường hàng không đang ngày càng trở thành huyết mạch của nền kinh tế và xã hội thịnh vượng.

Xét về các phân khúc kích cỡ máy bay, khu vực này sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số máy bay thân rộng được bàn giao, với nhu cầu lên tới 3.420 máy bay mới. Con số này chiếm gần một nửa tổng số máy bay thân rộng mới trên toàn cầu.

Dòng máy bay A 321 của Airbus. (Ảnh: Airbus cung cấp)

Airbus có vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu về máy bay thân rộng của các hãng hàng không nhờ vào các dòng sản phẩm A330neo và A350. Sự kết hợp của hai dòng sản phẩm này đã giúp Airbus tăng thị phần trong danh mục đơn hàng máy bay thân rộng chờ giao trong khu vực lên mức 50% trong 3 năm qua.

Trong đó, A350 hiện đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của các hãng hàng không trong khu vực cho các chuyến bay dài liên lục địa. Ở phân khúc máy bay lớn nhất của Airbus, A350-1000 đã nổi lên như một sự thay thế hoàn hảo cho máy bay 777-300ER.

Nhu cầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn tập trung mạnh vào máy bay một lối đi, với 15.700 chiếc thuộc phân khúc từ 100 đến 244 ghế vào năm 2045. Con số này phản ánh sự mở rộng liên tục của mạng bay nội địa và nội vùng, được thúc đẩy bởi nhu cầu thay thế đội bay và tăng trưởng năng lực vận tải trong dài hạn.

Khả năng kết nối đang được tăng cường thông qua việc phát triển chiến lược cơ sở hạ tầng sân bay mới và triển khai các máy bay một lối đi đa năng, có tầm bay xa như A321XLR và A220.

Những dòng máy bay này giúp mở ra các đường bay mới nối liền các cặp thành phố, bỏ qua các trung tâm trung chuyển lớn truyền thống để kết nối trực tiếp các thành phố vệ tinh hoặc đô thị loại 2.

A220 đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển mạng bay, giúp các đường bay có lưu lượng hành khách thấp trở nên khả thi về mặt thương mại, thể hiện qua việc dòng máy bay này đã tạo ra hơn 400 đường bay mới trên toàn cầu. Airbus nhận thấy tiềm năng mở rộng mạnh mẽ của A220 tại châu Á-Thái Bình Dương, với khả năng kết nối hơn 800 cặp thành phố mới chưa từng có đường bay trước đây.

Dòng máy bay A220 của Airbus. (Ảnh: Tập đoàn Airbus cung cấp)

Ông Anand Stanley, Chủ tịch Airbus khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết "Chúng tôi đang chứng kiến sự trỗi dậy về mạng bay và phương thức kết nối tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Song song với sự mở rộng bền vững của mạng bay đường dài, các hãng hàng không đang chuyển dịch khỏi mô hình trục nan truyền thống để kết nối trực tiếp các đô thị loại 2 với nền kinh tế toàn cầu. Bằng cách tận dụng công nghệ máy bay thế hệ mới nhất, các hãng hàng không trong khu vực đang định hình lại bản đồ kết nối và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế dài hạn của khu vực”.

Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, 119 hãng hàng không trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang khai thác 5.000 máy bay thương mại Airbus, chiếm 58% thị phần, đồng thời có gần 3.500 máy bay được đặt mua.

Con số này chiếm 61% tổng lượng đơn hàng chờ giao của tất cả các nhà sản xuất máy bay trong phân khúc máy bay trên 100 ghế.