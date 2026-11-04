Khu trục hạm tàng hình SCX 26 như bước ra từ phim viễn tưởng

Thông tin này được đại diện Naval Group công bố, đơn vị đã giới thiệu sản phẩm mới tại Triển lãm hải quân quốc tế Euronaval 2026 diễn ra ở Paris.

Con tàu mới đang được phát triển như một nền tảng ý tưởng để tiến hành các hoạt động tác chiến hải quân cường độ cao, với việc sử dụng rộng rãi phương tiện không người lái và hệ thống tự động hóa.

Theo kế hoạch của nhà phát triển, SCX 26 sẽ kết hợp các chức năng của tàu khu trục tên lửa, tàu sân bay không người lái và trung tâm điều khiển các nền tảng chiến đấu trên không, trên mặt biển và dưới nước.

Chiến hạm này sẽ có chiều dài 170m, rộng 24m và lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 8.000 tấn và có thể đạt tới 10.000 tấn khi mang đầy tải. Tốc độ tối đa dự kiến ​​là 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động hơn 8.000 hải lý. Dự án này sử dụng hệ thống động cơ điện kết hợp diesel-điện và turbine khí CODLAG.

Một trong những đặc điểm chính của SCX 26 sẽ là hệ thống vũ khí tên lửa mạnh mẽ, bao gồm hơn 100 ống phóng thẳng đứng thuộc nhiều loại khác nhau được đặt ở mũi và đuôi tàu.

Ngoài ra, dự kiến ​​sẽ lắp đặt 1 khẩu pháo điện từ tốc độ cao, 1 hệ thống laser 100kW và 2 bệ phóng phòng thủ tầm gần dạng module Rampart.

Vào tháng 6, Naval Group, cùng với Công ty EDGE của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã ký một thỏa thuận tích hợp tên lửa phòng không SkyKnight vào hệ thống phóng Rampart.

Hệ thống này sử dụng các module đạn dược có thể thay thế, cho phép vũ khí của nó được điều chỉnh để đối phó với những mối đe dọa khác nhau, bao gồm máy bay không người lái, tiêm kích và tên lửa.

Đồng thời từ năm ngoái, Naval Group đã phát triển các bệ phóng thẳng đứng mới cho tàu khu trục FDI, cho phép chúng này tăng cường hỏa lực thông qua việc sử dụng các tên lửa phòng không nhỏ gọn hơn.

Tàu khu trục SCX 26 sẽ đóng vai trò là trung tâm điều phối cho phương tiện không người lái và hệ thống có người lái.

Dự án đặc biệt chú trọng đến khả năng sử dụng các hệ thống không người lái cho nhiều mục đích khác nhau. Theo trang Mer et Marine của Pháp, phần đuôi tàu, chiếm khoảng 1/3 tổng chiều dài, sẽ được trang bị một khoang đa chức năng lớn.

Đây sẽ là nơi chứa, huấn luyện, bảo trì và sửa chữa phương tiện không người lái trên không, trên mặt nước và dưới nước. Khoang này sẽ được kết nối với boong hàng không phía trên bằng một thang máy lớn, phục vụ cho việc di chuyển của các phương tiện tự hành và trực thăng.

Khả năng sản xuất các bộ phận máy bay không người lái riêng lẻ trực tiếp trên tàu bằng công nghệ in 3D cũng đang được xem xét. Tùy thuộc vào nhiệm vụ được giao, tàu sẽ có thể thay đổi thành phần của các hệ thống không người lái để trinh sát, giám sát, tác chiến điện tử, hoạt động chống tàu ngầm và bảo vệ các kết nối của tàu.

Khu trục hạm SCX 26 sẽ có thủy thủ đoàn khoảng 150 người. Ngoài ra, tàu có thể chứa tới 100 quân nhân, bao gồm sĩ quan tham mưu và người điều khiển máy bay không người lái.

Theo đại diện Naval Group, ông Emeric de Torsi, con tàu đầy triển vọng này được xem là yếu tố trung tâm của một nhóm hải quân kết hợp, có nhiệm vụ cung cấp thông tin liên lạc và phối hợp giữa các nền tảng có người lái và không người lái.

Ý tưởng SCX 26 tập trung vào việc phát triển công nghệ hải quân trong những năm 2040. Đồng thời công ty nhấn mạnh nguyên mẫu được trình bày là một dự án nghiên cứu phát triển và hiện tại chưa bắt buộc phải chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Theo Militarnyi