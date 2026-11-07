Khu trục hạm SCX 26 định hình lại tác chiến hải quân tương lai

Thông tin về khu trục hạm SCX 26 được đại diện Tập đoàn Naval Group của Pháp công bố tại Triển lãm hải quân quốc tế Euronaval 2026 tổ chức ở Paris.

Chiến hạm đặc biệt này đang được phát triển như một nền tảng ý tưởng để tiến hành hoạt động tác chiến hải quân cường độ cao, trong đó sử dụng rộng rãi phương tiện không người lái và hệ thống tự động hóa.

Theo giới thiệu của nhà phát triển, SCX 26 sẽ kết hợp chức năng của tàu khu trục tên lửa, tàu sân bay UAV và trung tâm điều khiển các nền tảng chiến đấu trên không, trên mặt biển và dưới nước.

Con tàu sẽ có chiều dài 170 m, chiều rộng 24 m và lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 8.000 tấn và có thể đạt tới 10.000 tấn khi mang đầy tải.

Mặc dù kích thước rất lớn nhưng con tàu dự kiến vẫn có tốc độ tối đa lên tới 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động hơn 8.000 hải lý nhờ sử dụng hệ thống động cơ kết hợp diesel-điện và turbine khí kiểu CODLAG.

Đặc điểm đáng chú ý nhất của khu trục hạm SCX 26 là hỏa lực cực mạnh, với hệ thống vũ khí tên lửa mạnh mẽ, bao gồm hơn 100 ống phóng thẳng đứng thuộc nhiều loại khác nhau được đặt ở mũi và đuôi tàu.

Ngoài ra dự kiến tàu ​​sẽ được lắp đặt 1 khẩu pháo điện từ tốc độ cao, 1 hệ thống vũ khí laser công suất 100 kW và 2 bệ phóng phòng thủ tầm gần dạng module có tên Rampart.

Vào tháng 6, Tập đoàn Naval Group, cùng với Công ty EDGE đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ký một thỏa thuận tích hợp tên lửa phòng không SkyKnight vào bệ phóng Rampart nói trên.

Hệ thống này sử dụng các module có thể thay thế, cho phép cấu hình vũ khí được điều chỉnh để đối phó với những mối đe dọa khác nhau, bao gồm máy bay không người lái, chiến đấu cơ và tên lửa.

Bên cạnh đó từ năm ngoái, Tập đoàn Naval Group đã phát triển các bệ phóng thẳng đứng mới cho khu trục hạm FDI, giúp tăng cường hỏa lực thông qua việc sử dụng các tên lửa phòng không nhỏ gọn hơn, cấu hình này sẽ được mang sang lớp SCX 26.

Nhà thiết kế đặc biệt chú trọng đến khả năng sử dụng các hệ thống không người lái cho nhiều mục đích khác nhau. Theo ghi nhận, phần đuôi tàu chiếm khoảng 1/3 tổng chiều dài sẽ được trang bị một khoang đa chức năng kích thước lớn.

Đây sẽ là nơi cất giữ, huấn luyện, bảo trì và sửa chữa phương tiện không người lái trên không, trên mặt nước, dưới nước. Khoang này kết nối với boong hàng không phía trên qua một thang máy lớn, phục vụ việc di chuyển của phương tiện tự hành và trực thăng.

Khả năng sản xuất các bộ phận máy bay không người lái riêng lẻ trực tiếp trên tàu bằng công nghệ in 3D cũng đang được xem xét, sẽ biến khu trục hạm này thành một "công xưởng" thực sự.

Tùy thuộc vào nhiệm vụ được giao, con tàu sẽ có khả năng thay đổi thành phần của các hệ thống không người lái mang theo để tiến hành trinh sát, giám sát, tác chiến điện tử, hoạt động chống tàu ngầm và bảo vệ các kết nối của tàu.

Khu trục hạm SCX 26 sẽ có thủy thủ đoàn khoảng 150 người. Ngoài ra tàu có không gian dự trữ để mang thêm 100 quân nhân, bao gồm sĩ quan tham mưu và người điều khiển phương tiện không người lái.

Đại diện Tập đoàn Naval Group - ông Emeric de Torsi cho biết con tàu đầy triển vọng này được xem là yếu tố trung tâm của một nhóm tác chiến hải quân kết hợp, có nhiệm vụ cung cấp thông tin liên lạc và phối hợp giữa các nền tảng có người lái và không người lái.

Hiện tại bản thiết kế khu trục hạm SCX 26 mới chỉ ở dạng ý tưởng, tập trung vào việc phát triển công nghệ hải quân trong những năm 2040.

Chính vì vậy, đơn vị thiết kế nói rõ mô hình và đồ họa được trưng bày chỉ là một dự án nghiên cứu phát triển và để ngỏ khả năng sản xuất trong thực tế.