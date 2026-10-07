Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000ha

Theo quy định, khu thương mại tự do phải có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế, logistics, sản xuất và dịch vụ; gắn liền hoặc kết nối giao thông trực tiếp với cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, trung tâm tài chính quốc tế, cửa khẩu quốc tế quan trọng hoặc các hạ tầng logistics chiến lược khác.

Đáng chú ý, khu thương mại tự do phải có khả năng kết nối vận tải đa phương thức bằng ít nhất 2 phương thức trong số đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không. Quy mô tối thiểu của khu là 1.000ha. Trường hợp được tổ chức thành các khu vực không liền kề phải bảo đảm khả năng kết nối hạ tầng, vận hành và quản lý thống nhất.

Khu thương mại tự do đồng thời phải bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng đất và khả năng liên kết với các khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics, khu chức năng hiện có. Phương án quản lý, vận hành phải khả thi, có cơ chế phối hợp liên ngành, một cửa liên thông và hệ thống quản lý dựa trên dữ liệu số.

Về hạ tầng, khu thương mại tự do phải có hoặc có khả năng đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, viễn thông, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, kho bãi, cảng cạn cùng các công trình phục vụ xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa. Hạ tầng xanh, thông minh và phát thải thấp được khuyến khích đầu tư.

Khu thương mại tự do có thể gồm khu logistics tích hợp, khu công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, khu công nghệ số tập trung, trung tâm dữ liệu, khu phi thuế quan và các khu chức năng khác.

Theo Nghị định, sau quá trình lập đề án và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố xem xét, quyết định thành lập khu thương mại tự do. Quy định mới góp phần tạo khung pháp lý cụ thể cho việc hình thành và vận hành mô hình này tại các địa phương.