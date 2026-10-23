Khu thương mại tự do 1.880 ha: Đòn bẩy để Đà Nẵng vươn ra toàn cầu

Tại một hội thảo mới đây diễn ra tại Đà Nẵng, ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương, nhấn mạnh: Việc hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử có vai trò cốt lõi đối với sự phát triển kinh tế số tại địa phương.

Theo ông, hiện nay, Cục Thương mại điện tử đang xây dựng dự thảo “Đề án Phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử tại Việt Nam”, sự kiện là cơ hội quan trọng để cơ quan quản lý lắng nghe thực tiễn từ các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp địa phương, từ đó hoàn thiện khung chính sách thúc đẩy thị trường trong giai đoạn mới.

Chia sẻ sâu về mô hình vận hành, đại diện Cục Thương mại điện tử (TMĐT) cho biết hệ sinh thái TMĐT Việt Nam được định hướng phát triển theo mô hình mở do Nhà nước kiến tạo thông qua thể chế, chính sách và cơ chế hỗ trợ.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng quy mô 1.880 ha được kỳ vọng tạo cú hích cho thương mại điện tử xuyên biên giới, mở rộng cơ hội đưa hàng hóa miền Trung ra thị trường quốc tế. Ảnh: Cảng ĐN

Hệ sinh thái này là mạng lưới kết nối đa chiều bao gồm 6 nhóm chủ thể chính, trước hết là các nền tảng TMĐT, bao gồm các sàn nội địa, quốc tế và xuyên biên giới.

Tiếp đến là nguồn hàng hóa giao dịch; đối tượng tham gia mua - bán; dịch vụ kho vận logistics; thanh toán và tài chính số; cùng dữ liệu và ứng dụng công nghệ như AI, xác thực và truy xuất nguồn gốc.

Đi cùng với đó là các yếu tố hỗ trợ đồng bộ từ thể chế chính sách liên ngành (thuế, hải quan, vận tải, quảng cáo số), công tác đào tạo nhân lực chuyên sâu, hoạt động xúc tiến thị trường đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động TMĐT xuyên biên giới.

Nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái TMĐT tại Việt Nam, xã hội hóa các đơn vị cung cấp dịch vụ TMĐT gồm thanh toán, logistic… và để nâng cao năng lực TMĐT của doanh nghiệp trong nước, Cục TMĐT sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Đà Nẵng trong đào tạo nguồn nhân lực và tư vấn giải pháp phát triển thị trường TMĐT và cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, ông Hoàng nhấn mạnh, TMĐT xuyên biên giới (xuất khẩu trực tuyến) đang là xu hướng phát triển mạnh trên thế giới và có thể được xem là một trong những hướng đi chiến lược, động lực tăng trưởng mới cho Đà Nẵng trong thời gian tới.

Dẫn chứng bài học thành công quốc tế từ Trung Quốc với quy mô xuất nhập khẩu qua TMĐT xuyên biên giới đạt hơn 409,5 tỷ USD năm 2025, hệ thống 178 khu thí điểm và 2.500 kho ngoại quan, việc thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg năm 2025 với quy mô 1.880 ha được đánh giá là nền tảng quan trọng cho Đà Nẵng phát triển TMĐT xuyên biên giới cùng với các loại hình dịch vụ có liên quan.

“Với vị trí địa lý thuận lợi cùng các cơ chế ưu đãi đặc thù, Đà Nẵng đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm TMĐT xuyên biên giới của cả khu vực miền Trung, đóng vai trò đầu mối tập kết, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trực tuyến kết nối với thế giới”, ông nói.

Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở ngành địa phương, Hiệp hội và doanh nghiệp để tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, kết hợp khảo sát và giao thương TMĐT ở thị trường quốc tế, thúc đẩy TMĐT xuyên biên giới.