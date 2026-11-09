Khu thương mại làm gần 1 thập kỷ không xong, ki-ốt biến thành nơi nuôi gà

Nằm ngay sát tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A, dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (thuộc xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) từng được người dân địa phương kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt hạ tầng thương mại nơi đây. Thế nhưng, trái ngược với cảnh sầm uất dự kiến, hiện ra trước mắt người đi đường là một công trường bỏ hoang, nhếch nhác.

Theo tìm hiểu của PV, dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ) làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 70 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2019, trên diện tích gần 5 ha, gồm khu chợ với 4 ki-ốt, nhà lồng có 60 quầy cùng hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy.

Khu chợ được kỳ vọng thay thế toàn bộ chợ Bò, hạn chế tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, dự án mới thi công được khoảng 30% khối lượng, trong khi công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 70% thì phải dừng lại.

Ghi nhận thực tế cho thấy một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản như nhà lồng, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước đã được định hình hoặc thi công xong phần thô. Tuy nhiên, do không thể nghiệm thu và đưa vào sử dụng, tất cả đều đang chịu cảnh xuống cấp theo thời gian.

Thấy công trình bỏ hoang lãng phí, một số hộ dân sống xung quanh đã tận dụng các dãy ki-ốt chưa hoàn thiện để làm nơi nuôi gà, quây bạt chứa đồ đạc cá nhân.

Rơm rạ cũng được tập kết bên trong các ki-ốt của dự án làm gần 10 năm chưa xong.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi tiếp nhận dự án từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ), đơn vị đã triển khai thủ tục gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2028.

Hiện, Trung tâm đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung liên quan nhằm bảo đảm dự án phù hợp với quy hoạch. Sau khi quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2028.