Khu tập thể Nghĩa Đô sẽ xây mới 33 tầng

Khu tập thể Nghĩa Đô nằm trên đường Phùng Chí Kiên (Hà Nội), bao gồm hai dãy nhà A và B cao 5 tầng được xây dựng từ những năm 1970. Trải qua hơn 50 năm sử dụng, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải tạo và xây dựng lại nhằm nâng cao chất lượng nhà ở, bảo đảm an toàn cho người dân.

Khu tập thể Nghĩa Đô trên đường Phùng Chí Kiên (Hà Nội)

Dù dự án đã được thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương từ năm 2013, quá trình triển khai từng gặp không ít vướng mắc. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, công tác bồi thường và di dời đã có những chuyển biến tích cực sau khi UBND phường Nghĩa Đô chính thức thông báo dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo ghi nhận trên Báo Xây dựng vào ngày 4/11, khoảng 3/4 số hộ dân tại khu tập thể đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Các hộ gia đình còn lại cũng đang khẩn trương thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến nơi ở tạm cư, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định trong thời gian chờ xây dựng lại.

Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, các dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân.

Từng sinh sống tại tầng 4 của khu tập thể, ông Phạm Quý cho biết các hộ dân đã thực hiện bốc thăm căn hộ mới từ năm 2019 với hệ số bồi thường dao động từ 2,0 đến 2,15 tùy theo vị trí tầng.

Theo phương án này, gia đình ông Quý nhận được hai căn hộ tái định cư cùng nằm ở tầng 18, có diện tích lần lượt là 67m² và 43m². Hiện tại, gia đình ông đã chuyển về tạm cư tại số 118 Nguyễn Khánh Toàn và theo thông báo từ chủ đầu tư, các căn hộ mới dự kiến sẽ được bàn giao vào quý I/2029.

Cùng chung nhịp độ di dời, ông Vũ Văn Sâm đang tất bật thu dọn đồ đạc tại căn hộ rộng 20m² ở tầng 3.

Nhiều căn hộ được người dân cơi nới để mở rộng diện tích sử dụng.

Theo phương án bồi thường do ông Sâm cung cấp, gia đình ông được áp dụng hệ số 2, tương đương với 40m² diện tích tái định cư, đồng thời được phép mua thêm tối đa 4m² với mức giá ưu đãi 34 triệu đồng/m² áp dụng tại thời điểm năm 2019.

Do căn hộ mới mà ông Sâm bốc thăm có diện tích thực tế là 51,7m², phần diện tích vượt mức quy định được tính theo giá thị trường, nên gia đình dự kiến phải nộp thêm khoảng 600 triệu đồng. Ông Sâm đánh giá khu vực tạm cư cách nơi ở cũ chưa đầy 1km nên khá thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

Tình trạng xuống cấp thể hiện rõ ở mặt ngoài các dãy nhà, với lớp vữa bong tróc và hệ thống dây điện, dây cáp đường ống chằng chịt.

Cũng chuẩn bị rời nơi ở cũ sau 40 năm gắn bó, bà Lê Thị Châu (cư dân tầng 4, dãy A) cho biết gia đình đang hoàn tất việc lắp đặt thiết bị và sắp xếp đồ đạc tại nơi tạm cư do chủ đầu tư bố trí gần đó.

Chia sẻ trong sự phấn khởi, bà Châu cho hay căn hộ cũ của gia đình rộng 45m², theo phương án đền bù sẽ được nhận lại một căn hộ mới rộng khoảng 90m² sau khi dự án hoàn thành. Suốt nhiều năm qua, bà luôn mong mỏi dự án sớm được triển khai để gia đình có được không gian sống khang trang, rộng rãi và an toàn hơn.

"Tôi rất ủng hộ dự án, chỉ mong sao dự án xong sớm ngày nào hay ngày đấy để cư dân chúng tôi được chuyển về", báo VietNamnet dẫn lời bà Châu bày tỏ.

Bảng thông tin dự án được niêm yết công khai tại sân của khu tập thể.

Theo phương án quy hoạch được công bố, dự án cải tạo khu tập thể Nghĩa Đô có tổng diện tích khoảng 7.768m², với vị trí phía Nam giáp đường Phùng Chí Kiên, phía Bắc giáp đường Hoàng Quốc Việt, phía Đông giáp khu dân cư phường Nghĩa Đô và phía Tây giáp Công ty Bánh kẹo Tràng An.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 515 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.100 người. Trong tổng số quỹ căn hộ này, 246 căn được dành để tái định cư tại chỗ cho cư dân, 54 căn bàn giao cho thành phố và 215 căn thuộc phần chủ đầu tư kinh doanh để thu hồi vốn.

Dù cuộc sống tại các khu tạm cư đã dần đi vào ổn định, đối với nhiều người dân khu tập thể Nghĩa Đô, đây vẫn chỉ là điểm dừng chân tạm thời trên hành trình tìm về mái nhà mới.

Sau nhiều năm chờ đợi kể từ khi dự án được chấp thuận, mong mỏi lớn nhất của các hộ dân lúc này là chủ đầu tư triển khai công trình đúng tiến độ cam kết, để họ sớm được đoàn tụ tại nơi đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ qua.

Ảnh: Báo Xây dựng, VietNamnet, Nhân dân