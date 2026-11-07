Khu tập thể cũ Trương Định sắp được cải tạo, xây mới thành chung cư cao 30 tầng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn TP đợt 1.

Theo đó, dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định gồm 10 tòa nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5 và khu vực lân cận trên địa bàn phường Tương Mai.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 14.648 m2. Trong đó, diện tích cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định gần 13.757 m2; phần diện tích mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định là hơn 891 m2.

Hiện khu vực có 10 tòa tập thể cũ cùng một số công trình nhà ở liền kề, đan xen và khu dân cư lân cận. Các khu tập thể cao 2 tầng, công trình lân cận cao từ 2 - 5 tầng, với khoảng 257 căn hộ thuộc các nhà chung cư, chưa bao gồm nhà ở xung quanh.

Theo thông tin công bố, khu tập thể Trương Định thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở.

Dự án dự kiến xây dựng công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Khu tập thể Trương Định sẽ được tái thiết lại với quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm

Diện tích xây dựng phần nổi là hơn 3.609 m2, tổng diện tích sàn khoảng 121.008 m2. Phần tầng hầm có diện tích xây dựng hơn 9.282 m2, tổng diện tích sàn hơn 27.846 m2.

Mật độ xây dựng của dự án dự kiến là 26,24%. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 – 2029. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có khoảng 1.000 căn hộ, quy mô dân số gần 2.400 người.

Theo Sở Xây dựng, tổng mức đầu tư dự kiến được tổng hợp từ các thông tin sơ bộ do UBND các phường đề xuất và chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, lãi vay trong thời gian xây dựng.

Các số liệu về quy hoạch, quy mô và tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật trong các bước tiếp theo.

Theo UBND phường Tương Mai, hiện nay, tại khu tập thể Trương Định đã xuống cấp nghiêm trọng, đa số các căn hộ vẫn đang được các chủ sở hữu và hộ dân sử dụng làm nơi ở thường xuyên, mặc dù chất lượng công trình không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng và điều kiện sinh hoạt theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Qua quá trình khai thác, sử dụng kéo dài, nhiều hạng mục kết cấu và bộ phận công trình đã xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp như nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài, làm suy giảm khả năng chịu lực và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình.

Tình trạng thấm, dột nước mưa xảy ra phổ biến tại các căn hộ và khu vực sử dụng chung, gây ẩm mốc, hư hỏng các bộ phận hoàn thiện và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống kỹ thuật trong nhà, từ đó tác động tiêu cực đến điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân...

Thực trạng nêu trên cho thấy các hộ dân đang sinh sống trong điều kiện tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn công trình, an toàn cháy nổ, do đó việc cải tạo, xây dựng lại các Khu tập thể Trương Định là yêu cầu cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, đồng thời góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt