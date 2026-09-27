Khu tập thể 45 năm tuổi ở Nghệ An cứ mưa là ngập, chờ ngày chỉnh trang

Nhà dột, đường ngập, người dân chật vật

Khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội, thường gọi là khu tập thể Cọc Sợi hay tập thể Nhà máy Sợi Vinh, nằm tại khối Bến Thủy 4 và Bến Thủy 6, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Được xây dựng từ năm 1980, khu tập thể sau đó được bán hóa giá cho cán bộ, công nhân viên nhà máy. Trên diện tích hơn 27.000m², nơi đây có 22 dãy nhà cấp 4 với hơn 240 hộ dân sinh sống.

Các căn nhà rộng khoảng 30-40m², xây liền kề, chung tường, mái lợp ngói, tôn hoặc fibro xi măng.

Sau nhiều thập kỷ, nhiều căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp. Một số hộ chuyển đi nơi khác, những gia đình còn lại vẫn phải bám trụ trong điều kiện sinh hoạt chật chội, thiếu thốn.

Bà Nguyễn Thị Tâm (69 tuổi), từng là công nhân Nhà máy Sợi Vinh, chuyển về khu tập thể sinh sống từ năm 1980. Căn nhà rộng khoảng 30m² của bà mùa hè thường nóng bức, còn khi mưa, nước tràn vào nhà.

Có thời điểm, gia đình bà Tâm gồm 7 người, trong đó có con và các cháu. Sau này, gia đình phải cơi nới thêm phía sau để làm khu vệ sinh và nơi rửa bát.

Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Vượng (63 tuổi) cho biết chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai con. Hiện các con đã lập gia đình nhưng chưa có điều kiện ra ở riêng.

“Cứ mưa là ngập”, bà Vượng nói về nơi gia đình đã gắn bó nhiều năm.

Gia đình bà Trần Thị Thu cũng có ba thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà đã gắn bó hơn 40 năm. Những ngày mưa, nước dột từ nhiều vị trí khiến bà phải đặt xô, chậu khắp nhà để hứng nước.

“Ở lâu rồi cũng quen, nhưng thương nhất là các cháu nhỏ”, bà Thu nói.

Không chỉ nhà ở xuống cấp, hạ tầng trong khu tập thể cũng đã cũ kỹ. Những tuyến đường nhỏ hẹp, hệ thống mương thoát nước kém khiến khu vực thường xuyên ngập khi mưa lớn. Dây điện chằng chịt, nhiều đoạn ở tầm thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tình trạng này càng rõ hơn trong trận mưa kéo dài khoảng 8 giờ ngày 19/9. Nước dâng nhanh, có nơi trong khu tập thể ngập ngang bụng người lớn.

Trực tiếp hỗ trợ người dân di dời tài sản, ông Trần Văn Nhân, khối trưởng khối Bến Thủy 4, cho biết nước ngập sâu, cảnh người dân xoay xở giữa dòng nước khiến ông rất xót xa.

Theo ông Nhân, tại TP Vinh cũ, hiếm nơi nào xảy ra tình trạng ngập sâu như khu vực này.

Anh Nguyễn Văn Đức (29 tuổi), thuê trọ tại khu tập thể với giá 2,5 triệu đồng/tháng, cho biết hôm xảy ra mưa lớn, anh đi làm, vợ ở nhà nên không kịp di chuyển tài sản.

“Bàn ghế, nệm, máy hàn cùng nhiều thiết bị điện tử bị ngâm trong nước. Thiệt hại ước tính hơn 10 triệu đồng”, anh Đức nói.

Gia đình chị Vũ Thị Xuân (37 tuổi) đang sống trong căn nhà do cha mẹ để lại. Tuy nhiên, tình trạng ngập kéo dài khiến gia đình quyết định chuyển ra thuê trọ cách đó vài trăm mét, ở nơi cao ráo hơn, với giá 3,5 triệu đồng/tháng.

Chờ dự án chỉnh trang sau nhiều năm vướng mắc

Khoảng 3 năm trước, 54 hộ dân đầu tiên tại khu tập thể được giải quyết theo phương án chỉnh trang đô thị của phường Bến Thủy cũ. Sau đó, thêm 65 hộ được bốc thăm vị trí đất.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc phê duyệt bảng giá đất của Nhà nước, dự án phải tạm dừng.

Tháng 6/2026, UBND phường Trường Vinh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại khu tập thể này.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 19,7 tỷ đồng từ ngân sách phường, thời gian thi công dự kiến 180 ngày kể từ ngày khởi công.

Theo phương án mới, việc bố trí đất được thực hiện trên cơ sở hiện trạng sử dụng. Cụ thể, 191 căn hộ sẽ được bố trí tương ứng với 191 lô đất. Hộ dân đang sử dụng vị trí nào sẽ được bố trí tại chính vị trí đó, thay vì phải bốc thăm như phương án trước.

Nghĩa vụ tài chính của người dân được xác định theo bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh Nghệ An ban hành.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh, cho biết địa phương đang tập trung thẩm định hồ sơ thiết kế, hoàn thiện các thủ tục về đất đai để sớm triển khai dự án.

Sau 45 năm tồn tại, khu tập thể Cọc Sợi vẫn là nơi sinh sống của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên và gia đình. Dự án chỉnh trang được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện hạ tầng, giải quyết tình trạng ngập úng, giúp người dân ổn định cuộc sống.